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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Русенборг - ПСВ
Русенборг - ПСВ: обзор матча 01 октября 2020
Русенборг
01.10.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 2
Завершен
ПСВ
22'
Э. Захави
61'
К. Гакпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - ПСВ
87'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
Замена
Э. Даль Рейтан
️️️️
В. Хеденстад
77'
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
S. Adegbenro
65'
61'
ГОЛ! 0:2!
К. Гакпо
Пас отдал
Э. Захави
60'
Замена
Н. Виргевер
️️️️
Ф. Макс
58'
Желтая карточка
Й. Хендрикс
22'
ГОЛ! 0:1!
Э. Захави
Пас отдал
Д. Мален
21'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
Р. Томас
16'
Желтая карточка
П. Росарио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
30
Райан Томас
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
ПСВ
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
4-3-3
1
Хансен
22
Конате
4
Региниуссен
6
Хеденстад
15
Орн Ейхолфссон
16
Закариассен
5
Скьельбред
7
Хенриксен
24
9
Исламович
19
Хольс
4-1-2-1-2
38
Мвого
17
Жуниор
21
Боскальи
4
Тезе
30
Макс
13
Росарио
24
Дюмфрис
30
Томас
18
Гакпо
7
Захави
14
Мален
6
Хеденстад
29
Рейтан
29
Рейтан
6
Хеденстад
24
10
10
24
30
Макс
24
Виргевер
24
Виргевер
30
Макс
30
Томас
20
Хендрикс
20
Хендрикс
30
Томас
Остались в запасе
Русенборг
ПСВ
1
Юлиан Лунд
ВР
20
Эдвард Тагсет
ЦП
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЦФ
20
Нони Мадуэке
ПВ
77
Брума
ЛВ
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
20
Эдвард Тагсет
ЦП
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЦФ
Остались в запасе
20
Нони Мадуэке
ПВ
77
Брума
ЛВ
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Русенборг - ПСВ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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