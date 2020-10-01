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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Фехервар
Стандард - Фехервар: обзор матча 01 октября 2020
Стандард
01.10.2020, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 1
Завершен
Фехервар
51'
Н. Гавори
77'
С. Амалла (П)
85'
С. Амалла (П)
10'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Фехервар
89'
Замена
А. Ходжич
️️️️
L. Houri
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Амалла
85'
Замена
Э. Шамир
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
82'
77'
Желтая карточка
В. Муслиу
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Амалла
77'
65'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
Н. Николич
63'
Замена
Ф. Бамгбойе
️️️️
И. Петряк
Замена
Н. Дюсенн
️️️️
К. Лайфис
59'
ГОЛ! 1:1!
Н. Гавори
51'
Желтая карточка
К. Лайфис
31'
10'
ГОЛ! 0:1!
Н. Николич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
21
Селим Амалла
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Фехервар
1
Адам Ковачик
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
26
Визар Муслиу
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
8
Бобан Николов
ЦП
33
Lyes Houri
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Фехервар
42
Эмил Роков
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
49
Кристиан Гереши
ЛВ
70
Фуншо Бамгбойе
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
9
Evandro
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
4-5-1
16
Бодар
19
Фай
34
Гавори
20
Бокади
13
Ванхесден
16
Карсела-Гонсалес
59
Цимирот
43
Раскин
34
Лайфис
21
Амалла
58
Уларе
3-2-1-1-2
1
Ковачик
5
Фиола
11
Хандья
26
Муслиу
77
Него
2
Стопира
8
Николов
7
Петряк
11
Николич
33
16
Карсела-Гонсалес
15
Шамир
15
Шамир
16
Карсела-Гонсалес
34
Лайфис
3
Дюсенн
3
Дюсенн
34
Лайфис
11
Николич
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
11
Николич
7
Петряк
70
Бамгбойе
70
Бамгбойе
7
Петряк
33
15
Ходжич
15
Ходжич
33
Остались в запасе
Стандард
Фехервар
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
42
Эмил Роков
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
9
Evandro
ЦФ
49
Кристиан Гереши
ЛВ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Остались в запасе
42
Эмил Роков
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
9
Evandro
ЦФ
49
Кристиан Гереши
ЛВ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Стандард - Фехервар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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