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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Маккаби Х
Тоттенхэм - Маккаби Х: обзор матча 01 октября 2020
Тоттенхэм
01.10.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
7 : 2
Завершен
Маккаби Х
2'
Г. Кейн
21'
Л. Моура
37'
Д. Ло Чельсо
40'
Д. Ло Чельсо
55'
Г. Кейн (П)
74'
Г. Кейн
90+1'
Д. Алли (П)
17'
Т. Чери
51'
Н. Рукавица (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Маккаби Х
ГОЛ с пенальти! 7:2!
Д. Алли
90'
+1
87'
Замена
Ю. Ашкенази
️️️️
М. Абу Фани
83'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Д. Азиза
Замена
С. Регилон
️️️️
Г. Кейн
75'
ГОЛ! 6:2!
Г. Кейн
Пас отдал
С. Бергвейн
74'
71'
Замена
Г. Донье
️️️️
О. Арад
Замена
М. Сиссоко
️️️️
П. Хейбьерг
62'
ГОЛ с пенальти! 5:2!
Г. Кейн
55'
51'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Н. Рукавица
Замена
Д. Алли
️️️️
Д. Ло Чельсо
46'
ГОЛ! 4:1!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
Г. Кейн
40'
ГОЛ! 3:1!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
Б. Дэвис
37'
ГОЛ! 2:1!
Л. Моура
Пас отдал
С. Бергвейн
21'
17'
ГОЛ! 1:1!
Т. Чери
Пас отдал
Н. Рукавица
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Б. Дэвис
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
5
Аяд Абаши
ЦЗ
26
Эрнест Мабука
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
8
Долев Азиза
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
Главный тренер
Барак Бахар
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
22
Раз Мейр
ПЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
11
Годсвей Донье
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
19
Став Нахмани
ЦФ
4-2-2-2
1
Харт
4
Дэвис
6
Санчес
23
Алдервейрелд
2
Доэрти
4
Уинкс
23
Хейбьерг
20
Ло Чельсо
7
Моура
9
Кейн
34
Бергвейн
3-2-4
44
Коэн
31
Лави
5
Абаши
26
Мабука
4
Планич
12
Менахем
8
Азиза
15
Абу Фани
9
Чери
13
Рукавица
9
Кейн
3
Регилон
3
Регилон
9
Кейн
23
Хейбьерг
17
Сиссоко
17
Сиссоко
23
Хейбьерг
20
Ло Чельсо
8
Алли
8
Алли
20
Ло Чельсо
15
Арад
11
Донье
11
Донье
15
Арад
15
Абу Фани
11
Ашкенази
11
Ашкенази
15
Абу Фани
8
Азиза
6
Родригес
6
Родригес
8
Азиза
Остались в запасе
Тоттенхэм
Маккаби Х
1
Уго Льорис
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
22
Раз Мейр
ПЗ
19
Став Нахмани
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Остались в запасе
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
22
Раз Мейр
ПЗ
19
Став Нахмани
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Тоттенхэм - Маккаби Х
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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