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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Баия
Ботафого - Баия: обзор матча 01 октября 2020
Ботафого
01.10.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 1 тур
1 : 2
Завершен
Баия
90+1'
П. Рауль
43'
Жилберто
85'
Ã.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Баия
Вторая желтая
Ф. Баррандегуй
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Росси
ГОЛ! 1:2!
П. Рауль
90'
+1
85'
ГОЛ! 0:2!
Ã.
Пас отдал
Даниэл
Замена
Варлей
️️️️
C. Renteria
85'
75'
Замена
М. Салданья
️️️️
Жилберто
Желтая карточка
Ф. Баррандегуй
68'
68'
Замена
Ã.
️️️️
E.
68'
Замена
Даниэл
️️️️
Клайсон
60'
Замена
Росси
️️️️
M. Antonio
60'
Замена
R.
️️️️
Рамирес
57'
Желтая карточка
M. Antonio
Замена
М. Баби
️️️️
Б. Назарио
57'
Замена
Руан
️️️️
С. Калу
46'
Замена
Ф. Баррандегуй
️️️️
Кевин
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Жилберто
Пас отдал
M. Antonio
Желтая карточка
В. Луис
28'
25'
Желтая карточка
Ж. Капишаба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
10
Бруно Назарио
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
12
Diego Cavalieri
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
40
Грегоре
ОП
29
Клайсон
ЦП
7
Рамирес
ЦП
9
Жилберто
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
7
Elias
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Ботафого
12
Сауло
ВР
16
Уго
ЛЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
16
Руан
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
Баия
18
Жуниньо
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
94
Даниэл
АП
31
Росси
ПВ
20
Матеус Салданья
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
4-2-5
12
Луис
4
Кану
13
Форстер
22
Кевин
10
Назарио
8
Кайо
12
8
Калу
77
18
Рауль
43
2-1-2-5
1
Фридрих
2
Параиба
29
Капишаба
40
Грегоре
29
Клайсон
7
Рамирес
9
Жилберто
14
28
7
30
22
Кевин
24
Баррандегуй
24
Баррандегуй
22
Кевин
10
Назарио
17
Баби
17
Баби
10
Назарио
8
Калу
16
Руан
16
Руан
8
Калу
77
2
Варлей
2
Варлей
77
9
Жилберто
20
Салданья
20
Салданья
9
Жилберто
30
31
Росси
31
Росси
30
29
Клайсон
94
Даниэл
94
Даниэл
29
Клайсон
7
Рамирес
16
16
7
Рамирес
7
17
17
7
Остались в запасе
Ботафого
Баия
30
Матеус Наскименто
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
5
Луис Отавио
ЦП
16
Уго
ЛЗ
29
Diego Loureiro
ЦФ
12
Сауло
ВР
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
70
Fessin
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
29
Ramon
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
18
Жуниньо
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
30
Матеус Наскименто
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
5
Луис Отавио
ЦП
16
Уго
ЛЗ
29
Diego Loureiro
ЦФ
12
Сауло
ВР
Остались в запасе
70
Fessin
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
29
Ramon
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
18
Жуниньо
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Ботафого - Баия
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
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