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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Гранада
Мальме - Гранада: обзор матча 01 октября 2020
Мальме
01.10.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 3
Завершен
Гранада
30'
Д. Мачис
58'
А. Пуэртас
85'
Я. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Гранада
90'
+1
Желтая карточка
Х. Санчес
89'
Желтая карточка
Д. Мачис
89'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Д. Мачис
86'
Желтая карточка
Я. Эррера
85'
ГОЛ! 0:3!
Я. Эррера
Пас отдал
А. Монторо
82'
Желтая карточка
А. Монторо
81'
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
А. Налич
️️️️
И. Телин
77'
75'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
А. Пуэртас
Замена
А. Кристиансен
️️️️
Э. Ракип
71'
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
С. Рикс
71'
59'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
58'
ГОЛ! 0:2!
А. Пуэртас
Пас отдал
К. Нева
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мачис
Пас отдал
А. Пуэртас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
30
Марко Йоханссон
ВР
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Мальме
7
Ади Налич
ЦЗ
4
Behrang Safari
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-4-2
30
Йоханссон
64
Ларссон
16
Брорссон
3
Кнудсен
15
Ахмедходжич
6
Ракип
5
Рикс
6
Левицки
11
Тойвонен
14
Бергет
92
Телин
4-1-2-2-1
1
Силва
16
Диас
5
Санчес
22
Дуарте
21
Нева
25
Гоналон
19
Монторо
21
Эррера
7
Пуэртас
11
Мачис
9
Сольдадо
92
Телин
7
Налич
7
Налич
92
Телин
5
Рикс
9
Траустасон
9
Траустасон
5
Рикс
6
Ракип
10
Кристиансен
10
Кристиансен
6
Ракип
7
Пуэртас
29
Кенеди
29
Кенеди
7
Пуэртас
11
Мачис
20
Фулкье
20
Фулкье
11
Мачис
9
Сольдадо
19
Молина
19
Молина
9
Сольдадо
Остались в запасе
Мальме
Гранада
9
Амин Сарр
ЦФ
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
4
Behrang Safari
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
6
Луис Милья
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
9
Амин Сарр
ЦФ
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
4
Behrang Safari
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
Остались в запасе
6
Луис Милья
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Мальме - Гранада
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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