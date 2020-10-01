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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Вольфсбург
АЕК - Вольфсбург: обзор матча 01 октября 2020
АЕК
01.10.2020, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
65'
А. Симойш
90+4'
К. Ансарифард
45+1'
А. Мехмеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Вольфсбург
Желтая карточка
М. Ливайя
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
К. Ансарифард
90'
+4
Желтая карточка
А. Симойш
89'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
Н. Оливейра
87'
Замена
Т. Махерас
️️️️
Л. Гарсия
81'
79'
Замена
Б. Бялек
️️️️
Й. Брекало
ГОЛ! 1:1!
А. Симойш
65'
Замена
М. Ливайя
️️️️
П. Манталос
62'
60'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
К. Шлагер
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Мехмеди
Пас отдал
В. Вегхорст
22'
Желтая карточка
М. Лакруа
Пенальти не реализован!
П. Манталос
20'
19'
Желтая карточка
К. Шлагер
Желтая карточка
Э. Инсуа
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
26
Нассим Гнид
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
10
Марко Ливайя
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Вольфсбург
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
35
Lino Kasten
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
4-4-2
16
Цинтотас
2
Василантонопулос
19
Чигринский
4
Сварнас
12
Инсуа
20
Манталос
8
Симойш
7
Крстичич
28
Шахов
7
Оливейра
99
Гарсия
3-1-2-2-2
12
Перван
21
Руссийон
5
Лакруа
6
Отавио
23
Гилявоги
21
Шлагер
27
Арнольд
11
Штеффен
7
Брекало
9
Вегхорст
14
Мехмеди
20
Манталос
10
Ливайя
10
Ливайя
20
Манталос
7
Оливейра
17
Ансарифард
17
Ансарифард
7
Оливейра
99
Гарсия
53
Махерас
53
Махерас
99
Гарсия
7
Брекало
21
Бялек
21
Бялек
7
Брекало
21
Шлагер
31
Герхардт
31
Герхардт
21
Шлагер
Остались в запасе
АЕК
Вольфсбург
26
Нассим Гнид
ЦЗ
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
Главный тренер
Массимо Каррера
35
Lino Kasten
ЦФ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
26
Нассим Гнид
ЦЗ
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
Остались в запасе
35
Lino Kasten
ЦФ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча АЕК - Вольфсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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