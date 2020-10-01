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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Астон Вилла - Сток Сити
Астон Вилла - Сток Сити: обзор матча 01 октября 2020
Астон Вилла
01.10.2020, четверг, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Сток Сити
26'
С. Воукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Астон Вилла - Сток Сити
Замена
Хота
️️️️
Б. Траоре
77'
75'
Замена
Т. Окли-Бут
️️️️
Н. Пауэлл
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Д. Рэмзи
71'
70'
Замена
Т. Смит
️️️️
Т. Кэмбелл
70'
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Воукс
Желтая карточка
Д. Рэмзи
65'
Желтая карточка
К. Дэвис
59'
Замена
Э. Конса
️️️️
К. Хаус
58'
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Воукс
Пас отдал
Д. Томпсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Астон Вилла
91
Ловре Калинич
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
15
Дуглас Луис
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
24
Хота
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-2-3-1
31
Стир
3
Тэйлор
24
Жилберт
30
Хаус
27
Эль-Мохамади
23
Лэнсбери
6
Накамба
21
Эль-Гази
41
Рэмзи
11
Траоре
9
Дэвис
4-3-3
17
Дэвис
22
Коллинс
4
Мартинс-Инди
14
Тимон
15
Суттар
15
Томпсон
12
25
Пауэлл
23
Кэмбелл
19
Воукс
18
Браун
11
Траоре
24
Хота
24
Хота
11
Траоре
30
Хаус
15
Конса
15
Конса
30
Хаус
41
Рэмзи
11
Уоткинс
11
Уоткинс
41
Рэмзи
23
Кэмбелл
2
Смит
2
Смит
23
Кэмбелл
25
Пауэлл
35
Окли-Бут
35
Окли-Бут
25
Пауэлл
19
Воукс
26
Флетчер
26
Флетчер
19
Воукс
Остались в запасе
Астон Вилла
Сток Сити
91
Ловре Калинич
ВР
2
Мэтти Кэш
ПЗ
15
Дуглас Луис
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
2
Мэтти Кэш
ПЗ
15
Дуглас Луис
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
Остались в запасе
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Астон Вилла - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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