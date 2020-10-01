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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риу Аве - Милан
Риу Аве - Милан: обзор матча 01 октября 2020
Риу Аве
01.10.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 2
Счет по пенальти – 8 : 9
Завершен
Милан
51'
А. Салемакерс
120+2'
Х. Чалханоглу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Риу Аве - Милан
Пенальти не реализован!
А. Сантос
ГОЛ!
С. Кьер
8:9
Пенальти не реализован!
Ч. Жеральдеш
Пенальти не реализован!
И. Беннасер
Пенальти не реализован!
P. Kieszek
Пенальти не реализован!
Д. Доннарумма
ГОЛ!
И. Пинту
8:8
ГОЛ!
Р. Леау
7:8
Пенальти не реализован!
Н. Монте
Пенальти не реализован!
Л. Коломбо
ГОЛ!
Габриэлзиньо
7:7
ГОЛ!
С. Тонали
6:7
ГОЛ!
Ж. Дала
6:6
ГОЛ!
Д. Калабрия
5:6
ГОЛ!
Ф. Аугусто
5:5
ГОЛ!
Х. Чалханоглу
4:5
ГОЛ!
Л. Пиазон
4:4
ГОЛ!
Б. Диас
3:4
ГОЛ!
Н. Ямбор
3:3
ГОЛ!
Т. Эрнандес
2:3
ГОЛ!
А. Сантос
2:2
ГОЛ!
С. Кьер
1:2
ГОЛ!
Ч. Жеральдеш
1:1
ГОЛ!
И. Беннасер
0:1
120'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Чалханоглу
113'
Желтая карточка
С. Кьер
Замена
Габриэлзиньо
️️️️
К. Манэ
109'
106'
Замена
С. Тонали
️️️️
Ф. Кессье
98'
Желтая карточка
Р. Леау
95'
Замена
Л. Коломбо
️️️️
А. Салемакерс
Замена
Ж. Дала
️️️️
B. Moreira
85'
Замена
Н. Ямбор
️️️️
T.
75'
61'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Салемакерс
46'
Замена
Б. Диас
️️️️
С. Кастильехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
8
Tarantini
ЦП
12
Лукас Пиазон
ЦФ
20
Diego Lopes
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Риу Аве
24
Педру Амарал
ЦЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
21
Никола Ямбор
ОП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
22
LÃ©o
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
4-2-4
1
12
Пинту
33
Сантос
20
Монте
21
Боревкович
6
Аугусто
8
12
Пиазон
9
20
Карлос Манэ
20
4-4-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
46
Габбиа
24
Кьер
19
Эрнандес
70
Мальдини
19
Кессье
10
Беннасер
20
Чалханоглу
70
Кастильехо
56
Салемакерс
20
Карлос Манэ
11
Габриэлзиньо
11
Габриэлзиньо
20
Карлос Манэ
8
21
Ямбор
21
Ямбор
8
9
10
Дала
10
Дала
9
56
Салемакерс
29
Коломбо
29
Коломбо
56
Салемакерс
19
Кессье
16
Тонали
16
Тонали
19
Кессье
70
Кастильехо
21
Диас
21
Диас
70
Кастильехо
Остались в запасе
Риу Аве
Милан
22
LÃ©o
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
24
Педру Амарал
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
33
Раде Крунич
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
22
LÃ©o
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
24
Педру Амарал
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
Остались в запасе
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
33
Раде Крунич
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Риу Аве - Милан
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
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0 : 1
08.11.2026
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2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Милан
Лига Европы, 5 тур
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26.11.2026
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Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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