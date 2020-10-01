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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Карабах
Легия - Карабах: обзор матча 01 октября 2020
Легия
01.10.2020, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 3
Завершен
Карабах
50'
П. Андраде
62'
А. Зубир
70'
Ф. Озобич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Карабах
84'
Замена
️️️️
О. Квабена
75'
Замена
Хайме
️️️️
Ф. Озобич
70'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Озобич
Пас отдал
П. Андраде
Замена
М. Карбовник
️️️️
Б. Капустка
66'
63'
Желтая карточка
А. Зубир
63'
Замена
М. Эмрели
️️️️
А. Зубир
Замена
Лукиньяс
️️️️
Д. Антолич
63'
62'
ГОЛ! 0:2!
А. Зубир
Замена
П. Вшолек
️️️️
Р. Лопеш
56'
50'
ГОЛ! 0:1!
П. Андраде
Пас отдал
О. Квабена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
1
Артур Боруц
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
8
Домагой Антолич
ЦП
99
Бартош Слиш
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
5
Igor Lewczuk
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Карабах
5
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
22
Урош Матич
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
19
Филип Озобич
АП
81
Кевин Медина
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
1
Шахруддин Махаммадалиев
ЦФ
18
Овусу Квабена
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Легия
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
81
Валериан Гвилия
ЦП
82
Лукиньяс
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Мацей Росолек
ЦФ
33
Radosław Cierzniak
ЦФ
Карабах
1
Эмиль Балаев
ВР
9
Хайме
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
4
Рахиль Маммадов
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
3-2-2-3
1
Боруц
37
Младенович
55
Енджейчик
18
Юранович
8
Антолич
99
Слиш
16
Валенсия
67
Капустка
17
Пекхарт
21
Лопеш
5
3-1-2-1-4
5
Медведев
15
Гусейнов
30
Гусейнов
2
Гараев
22
Матич
10
Зубир
19
Озобич
18
Квабена
1
Махаммадалиев
66
Андраде
81
Медина
8
Антолич
82
Лукиньяс
82
Лукиньяс
8
Антолич
21
Лопеш
22
Вшолек
22
Вшолек
21
Лопеш
67
Капустка
33
Карбовник
33
Карбовник
67
Капустка
19
Озобич
9
Хайме
9
Хайме
19
Озобич
10
Зубир
11
Эмрели
11
Эмрели
10
Зубир
Остались в запасе
Легия
Карабах
7
Мацей Росолек
ЦФ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Radosław Cierzniak
ЦФ
81
Валериан Гвилия
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
1
Эмиль Балаев
ВР
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
4
Рахиль Маммадов
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
7
Мацей Росолек
ЦФ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Radosław Cierzniak
ЦФ
81
Валериан Гвилия
ЦП
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
4
Рахиль Маммадов
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Легия - Карабах
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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