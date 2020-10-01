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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Тирана
Янг Бойз - Тирана: обзор матча 01 октября 2020
Янг Бойз
01.10.2020, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Завершен
Тирана
42'
К. Фасснахт
52'
Ж. Нсаме
64'
Ж. Нсаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Тирана
89'
Замена
G. Halili
️️️️
Э. Кале
85'
Замена
Э. Ходжалари
️️️️
Э. Мучи
Замена
Джордан
️️️️
Ж. Нсаме
72'
71'
Замена
D. Sasraku
️️️️
W. Cobbinah
Замена
Д. Гаудино
️️️️
М. Нгамале
65'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
К. Фасснахт
64'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
М. Нгамале
52'
ГОЛ! 1:0!
К. Фасснахт
Пас отдал
М. Нгамале
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Тирана
12
Висар Бекай
ВР
5
Филип Найдовский
ЦЗ
5
Кристиан Тосевски
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
32
Kristi Vangjeli
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
7
Элтон Кале
ЦФ
10
Idriz Batha
ЦФ
30
Winful Cobbinah
ЦФ
15
Agustin Torassa
ЦФ
14
Marsel Ismajlgeci
ЦФ
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
30
Нико Майер
АП
9
Джордан
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Тирана
5
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
77
Ардит Толи
ОП
26
Marlind Nuriu
ЦФ
27
Grent Halili
ЦФ
1
Ilion Lika
ЦФ
23
Ibrahim Sulley
ЦФ
9
Derrick Sasraku
ЦФ
3-2-2-1-2
16
фон Бальмус
21
Лефор
5
Камара
28
Лустенбергер
25
Гарсия
30
Хефти
4
Сьерро
16
Фасснахт
13
Нгамале
17
Нсаме
12
Элиа
2-1-5
12
Бекай
5
Найдовский
5
Тосевски
16
Челхака
7
Элтон Кале
14
15
30
10
13
Нгамале
10
Гаудино
10
Гаудино
13
Нгамале
17
Нсаме
9
Джордан
9
Джордан
17
Нсаме
7
Мучи
5
Ходжалари
5
Ходжалари
7
Мучи
7
Элтон Кале
27
27
7
Элтон Кале
30
9
9
30
Остались в запасе
Янг Бойз
Тирана
30
Нико Майер
АП
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
26
Marlind Nuriu
ЦФ
77
Ардит Толи
ОП
1
Ilion Lika
ЦФ
23
Ibrahim Sulley
ЦФ
Остались в запасе
30
Нико Майер
АП
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Остались в запасе
26
Marlind Nuriu
ЦФ
77
Ардит Толи
ОП
1
Ilion Lika
ЦФ
23
Ibrahim Sulley
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Янг Бойз - Тирана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Тирана
Лига конференций, 1 раунд
Тирана
0 : 1
18.07.2024
Торпедо
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо
1 : 1
11.07.2024
Тирана
Лига конференций, 2 раунд
Тирана
0 : 2
03.08.2023
Бешикташ
Лига конференций, 2 раунд
Бешикташ
3 : 1
27.07.2023
Тирана
Лига конференций, 1 раунд
Динамо Бт
1 : 2
20.07.2023
Тирана
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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