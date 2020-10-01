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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Леванте
Севилья - Леванте: обзор матча 01 октября 2020
Севилья
01.10.2020, четверг, 20:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
90+2'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Леванте
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Х. Навас
90'
+2
90'
+1
Замена
Х. Мирамон
️️️️
Сон
Желтая карточка
Д. Карлос
90'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Л. Окампос
86'
Замена
О. Родригес
️️️️
Х. Хордан
86'
Желтая карточка
Фернандо
83'
Желтая карточка
Ж. Кунде
82'
Желтая карточка
Л. Окампос
78'
77'
Замена
Р. Марти
️️️️
Х. Луис Моралес
77'
Замена
С. Поштиго
️️️️
Г. Мелеро
76'
Желтая карточка
Сон
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. де Йонг
71'
Замена
О. Торрес
️️️️
М. Эль-Хаддади
70'
63'
Замена
М. Мальса
️️️️
Н. Радойя
62'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Э. Барди
Замена
Сусо
️️️️
И. Ракитич
61'
Желтая карточка
Х. Навас
51'
38'
Желтая карточка
Р. Везо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-1-2-1-2
37
Буну
18
Эскудеро
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
11
Ракитич
19
Хордан
7
Окампос
16
Эль-Хаддади
26
де Йонг
3-3-2-1-1
13
Айтор
22
Радойя
6
Дуарте
21
Рубен Везо
17
Сон
17
Вукчевич
3
Гарсия
20
Кампанья
16
Мелеро
10
Барди
25
Моралес
19
Хордан
14
Родригес
14
Родригес
19
Хордан
16
Эль-Хаддади
8
Торрес
8
Торрес
16
Эль-Хаддади
7
Окампос
20
Васкес
20
Васкес
7
Окампос
11
Ракитич
10
Сусо
10
Сусо
11
Ракитич
26
де Йонг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
26
де Йонг
17
Сон
21
Мирамон
21
Мирамон
17
Сон
10
Барди
19
де Фрутос
19
де Фрутос
10
Барди
22
Радойя
11
Мальса
11
Мальса
22
Радойя
16
Мелеро
21
Поштиго
21
Поштиго
16
Мелеро
25
Моралес
9
Марти
9
Марти
25
Моралес
Остались в запасе
Севилья
Леванте
21
Маркос Акунья
ЛЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
25
Дани Карденас
ВР
99
Дани Гомес
ЦФ
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
21
Маркос Акунья
ЛЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
99
Дани Гомес
ЦФ
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Севилья - Леванте
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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