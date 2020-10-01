Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дандолк - КИ Клаксвик
Дандолк - КИ Клаксвик: обзор матча 01 октября 2020
Дандолк
01.10.2020, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
3 : 1
Завершен
КИ Клаксвик
33'
Ш. Мюррей
48'
Д. Клири
79'
Д. Келли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дандолк - КИ Клаксвик
87'
Замена
J. Johannesen
️️️️
Д. Павлович
Желтая карточка
Д. Келли
84'
81'
Желтая карточка
П. Йоханнесен
Замена
Д. Маунтни
️️️️
П. МакИлэни
81'
ГОЛ! 3:0!
Д. Келли
Пас отдал
Ш. Мюррей
79'
Замена
Д. МакМиллан
️️️️
П. Хобан
71'
Желтая карточка
П. Хобан
67'
56'
Замена
B. Došljak
️️️️
П. Клеттскард
ГОЛ! 2:0!
Д. Клири
Пас отдал
П. Хобан
48'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Мюррей
Пас отдал
П. Хобан
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дандолк
1
Гэри Роджерс
ВР
2
Шон Хор
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
33
Дарра Лихи
ЦЗ
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
7
Майкл Даффи
ЛВ
16
Шон Мюррей
ЦП
12
Грегори Слогетт
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
10
Патрик МакИлэни
ЦП
9
Патрик Хобан
ЦФ
Главный тренер
Стивен О'Доннел
КИ Клаксвик
1
Кристиан Йоенсен
ВР
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
22
Одмар Фэре
ЦЗ
8
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
5
Дени Павлович
ОП
10
Йоаннес Бьярталид
ЦП
9
Палл Клеттскард
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
5
Jesper Brinck
ЦФ
13
Патрик Йоханнесен
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Дандолк
1
Аарон МакКари
ВР
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
17
Даниэл Келли
ЦП
8
Уилл Патчинг
ЦП
22
Джон Маунтни
ЦП
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
КИ Клаксвик
12
Lukasz Jarosinski
ЦФ
3
Isak Simonsen
ЦФ
18
Olavur Niclasen
ЦФ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
21
Boris Došljak
ЦФ
6
David Skrbec
ЦФ
2
David Langgaard
ЦФ
4-4-1-1
1
Роджерс
2
Хор
33
Лихи
3
Гартленд
6
Клири
16
Мюррей
55
Чолович
10
МакИлэни
12
Слогетт
7
Даффи
9
Хобан
4-1-1-4
1
Йоенсен
8
Андреасен
23
Ватнсдаль
22
Фэре
23
Даниэльсен
5
Павлович
10
Бьярталид
13
Йоханнесен
5
9
9
Клеттскард
10
МакИлэни
22
Маунтни
22
Маунтни
10
МакИлэни
9
Хобан
29
МакМиллан
29
МакМиллан
9
Хобан
5
Павлович
11
11
5
Павлович
9
Клеттскард
21
21
9
Клеттскард
Остались в запасе
Дандолк
КИ Клаксвик
17
Даниэл Келли
ЦП
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
8
Уилл Патчинг
ЦП
1
Аарон МакКари
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
Главный тренер
Стивен О'Доннел
12
Lukasz Jarosinski
ЦФ
3
Isak Simonsen
ЦФ
18
Olavur Niclasen
ЦФ
6
David Skrbec
ЦФ
2
David Langgaard
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Остались в запасе
17
Даниэл Келли
ЦП
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
8
Уилл Патчинг
ЦП
1
Аарон МакКари
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
Остались в запасе
12
Lukasz Jarosinski
ЦФ
3
Isak Simonsen
ЦФ
18
Olavur Niclasen
ЦФ
6
David Skrbec
ЦФ
2
David Langgaard
ЦФ
Главный тренер
Стивен О'Доннел
Главный тренер
Магне Хосет
Статистика матча Дандолк - КИ Клаксвик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
Скала
Новости команд
Все
Дандолк
КИ Клаксвик
«Рига» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«КИ Клаксвик» – «Рига»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«КИ Клаксвик» – «Лех»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Лех» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
«Жальгирис Каунас» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
28 июля
Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
2020.12.10 22:50
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
2020.10.30 09:33
1
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
2020.10.30 00:58
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
2020.01.24 20:42
2
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
2020.01.05 10:56
3
«Рига» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«КИ Клаксвик» – «Рига»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«КИ Клаксвик» – «Лех»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Лех» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
«Жальгирис Каунас» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
28 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+