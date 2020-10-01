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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - АПОЭЛ
Слован - АПОЭЛ: обзор матча 01 октября 2020
Слован
01.10.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Завершен
АПОЭЛ
90+5'
К. Мара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - АПОЭЛ
Желтая карточка
М. Матоушек
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Мара
90'
+5
Желтая карточка
Я. Громада
90'
Замена
М. Матоушек
️️️️
Я. Пешек
80'
69'
Желтая карточка
А. Нухиу
68'
Замена
О. Атцили
️️️️
Д. Ндонгала
Замена
М. Рабушич
️️️️
М. Беран
55'
Желтая карточка
Т. Качараба
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
23
Камсо Мара
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
7
Михал Беран
АП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
АПОЭЛ
55
Мигель Силва
ВР
16
Христос Сьелис
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
23
Ануар
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
30
Томас Де Винсенти
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
13
Мартин Матоушек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
АПОЭЛ
4
Giorgos Merkis
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
7
Mike Jensen
ЦП
99
Dimitrios Priniotaki
ЦФ
4
Rafael Santos
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Нгуйен
3
Микула
13
Тижани
33
Качараба
14
Громада
23
Мара
10
Пешек
3
Косцельник
8
Москера
7
Беран
9
Юсуф
3-4-3
55
Силва
16
Сьелис
4
Жорже
18
Жералдеш
23
Ануар
11
Жахид
77
Ндонгала
11
Аль-Тамари
30
Де Винсенти
9
Нухиу
10
Нсуе
10
Пешек
13
Матоушек
13
Матоушек
10
Пешек
7
Беран
7
Рабушич
7
Рабушич
7
Беран
77
Ндонгала
77
Атцили
77
Атцили
77
Ндонгала
14
Клонаридис
14
Клонаридис
Остались в запасе
Слован
АПОЭЛ
37
Матей Халуш
ЦЗ
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
Главный тренер
Жолт Горняк
99
Dimitrios Priniotaki
ЦФ
4
Rafael Santos
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
4
Giorgos Merkis
ЦЗ
7
Mike Jensen
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
37
Матей Халуш
ЦЗ
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
Остались в запасе
99
Dimitrios Priniotaki
ЦФ
4
Rafael Santos
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
4
Giorgos Merkis
ЦЗ
7
Mike Jensen
ЦП
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Слован - АПОЭЛ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Информация о матче
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