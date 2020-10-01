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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - ЦСКА София
Базель - ЦСКА София: обзор матча 01 октября 2020
Базель
01.10.2020, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
1 : 3
Завершен
ЦСКА София
54'
А. Кабрал (П)
72'
Т. Родригеш
88'
Т. Родригеш
90+6'
А. Ахмедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - ЦСКА София
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
А. Ахмедов
Пас отдал
Энрике
Желтая карточка
Э. Джемерт
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
А. Юга
Замена
С. Кампо
️️️️
О. Буньяку
90'
+2
Замена
А. Калулу
️️️️
В. Штокер
90'
+1
90'
+1
Замена
А. Ахмедов
️️️️
Ю. Санкаре
88'
ГОЛ! 1:2!
Т. Родригеш
Желтая карточка
О. Альдрете
87'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
А. Кабрал
77'
75'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
72'
ГОЛ! 1:1!
Т. Родригеш
65'
Желтая карточка
Б. Мазику
59'
Замена
Энрике
️️️️
Ж. Кейта
59'
Замена
Т. Родригеш
️️️️
Жеферсон
58'
Желтая карточка
П. Галабов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Кабрал
54'
45'
Желтая карточка
Жеферсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Джордже Николич
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
14
Валентин Штокер
ЦП
25
Оргес Буньяку
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
72
Andrea Padula
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
3
Жеферсон
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
25
Пламен Галабов
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
14
Жюль Кейта
ПВ
9
Али Соу
ЦФ
30
Георги Йомов
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
10
Грехэм Кэри
ЦП
20
Тиагу Родригеш
АП
93
Энрике
ЦФ
11
Tomi Jurić
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
3-3-1-3
1
Николич
5
Джемерт
15
Альдрете
30
Видмер
14
Штокер
25
Буньяку
20
Фрай
9
Пулулу
9
ван Вольфсвинкел
19
Кабрал
72
3-2-2-1-2
1
Бусатто
6
Антов
25
Галабов
2
Маттей
3
Жеферсон
18
Мазику
22
Юга
13
Санкаре
14
Кейта
30
Йомов
9
Соу
19
Кабрал
27
Жегрова
27
Жегрова
19
Кабрал
25
Буньяку
10
Кампо
10
Кампо
25
Буньяку
14
Штокер
15
Калулу
15
Калулу
14
Штокер
14
Кейта
93
Энрике
93
Энрике
14
Кейта
3
Жеферсон
20
Родригеш
20
Родригеш
3
Жеферсон
13
Санкаре
70
Ахмедов
70
Ахмедов
13
Санкаре
Остались в запасе
Базель
ЦСКА София
13
Хайнц Линднер
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
10
Грехэм Кэри
ЦП
11
Tomi Jurić
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
Остались в запасе
10
Грехэм Кэри
ЦП
11
Tomi Jurić
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Базель - ЦСКА София
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
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Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
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0 : 3
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Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
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Информация о матче
Стадион:
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