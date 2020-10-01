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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - ЛАСК
Спортинг - ЛАСК: обзор матча 01 октября 2020
Спортинг
01.10.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 4
Завершен
ЛАСК
14'
Г. Траунер
58'
М. Рагуц
65'
П. Михорль
69'
А. Грубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - ЛАСК
88'
Замена
Л. Гргич
️️️️
П. Михорль
Замена
Антунеш
️️️️
Н. Сантуш
78'
77'
Замена
А. Андраде
️️️️
П. Филипович
74'
Замена
П. Плойер
️️️️
А. Грубер
69'
ГОЛ! 0:4!
А. Грубер
Пас отдал
Р. Реннер
65'
ГОЛ! 0:3!
П. Михорль
58'
ГОЛ! 0:2!
М. Рагуц
Пас отдал
А. Грубер
Желтая карточка
П. Порро
36'
20'
Желтая карточка
П. Михорль
14'
ГОЛ! 0:1!
Г. Траунер
Пас отдал
А. Грубер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Вендел
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
9
Марко Рагуц
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
20
Патрик Плойер
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
3-2-2-3
1
Адан
3
Феддаль
4
Коатес
13
Нету
25
Мендеш
23
Порро
8
Вендел
27
Нуньес
11
Сантуш
10
Вьетто
8
Томаш
2-1-4-3
30
Шлагер
18
Траунер
28
Визингер
8
Холланд
34
Михорль
36
Реннер
5
Филипович
26
Ранфтль
9
Грубер
18
Балич
9
Рагуц
11
Сантуш
5
Антунеш
5
Антунеш
11
Сантуш
9
Грубер
20
Плойер
20
Плойер
9
Грубер
34
Михорль
8
Гргич
8
Гргич
34
Михорль
5
Филипович
16
Андраде
16
Андраде
5
Филипович
Остались в запасе
Спортинг
ЛАСК
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
29
Доминик Райтер
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
29
Доминик Райтер
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Спортинг - ЛАСК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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