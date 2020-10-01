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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо-Брест - Лудогорец
Динамо-Брест - Лудогорец: обзор матча 01 октября 2020
Динамо-Брест
01.10.2020, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 2
Завершен
Лудогорец
73'
Э. Ману
79'
И. Марин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо-Брест - Лудогорец
Замена
К. Печенин
️️️️
Р. Юзепчук
88'
88'
Замена
Д. Икоко
️️️️
Каули
Замена
S. Krivets
️️️️
А. Быков
81'
79'
ГОЛ! 0:2!
И. Марин
Пас отдал
Э. Ману
77'
Замена
И. Марин
️️️️
К. Кешеру
73'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ману
Пас отдал
К. Кешеру
67'
Замена
Э. Ману
️️️️
Б. Текпетей
Замена
М. Гордейчук
️️️️
А. Диалло
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
34
Evgeniy Khacheridi
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
0
M. Vitus
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
2
Давид Тве
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
88
Павел Савицкий
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
80
Алекс Сантана
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
80
Каули
АП
8
Доминик Янков
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Динамо-Брест
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
9
Sergey Krivets
ЦП
55
Александр Нойок
ЦП
1
Павел Павлюченко
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
18
Svetoslav Dyakov
ЦП
12
Игинио Марин
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Игнатович
34
15
Кики
0
77
Юзепчук
15
Кисляк
2
Тве
7
Быков
26
Седько
88
Савицкий
91
Диалло
4-2-3-1
23
Илиев
40
Сисиньо
27
Моци
24
Вердон
3
Недялков
80
Сантана
25
Баджи
37
Текпетей
8
Янков
80
Каули
13
Кешеру
77
Юзепчук
2
Печенин
2
Печенин
77
Юзепчук
7
Быков
9
9
7
Быков
91
Диалло
62
Гордейчук
62
Гордейчук
91
Диалло
80
Каули
32
Икоко
32
Икоко
80
Каули
13
Кешеру
12
Марин
12
Марин
13
Кешеру
37
Текпетей
45
Ману
45
Ману
37
Текпетей
Остались в запасе
Динамо-Брест
Лудогорец
20
Олег Веретило
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
55
Александр Нойок
ЦП
1
Павел Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
13
Мавис Чибота
ЛВ
27
Владислав Стоянов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
18
Svetoslav Dyakov
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
20
Олег Веретило
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
55
Александр Нойок
ЦП
1
Павел Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
13
Мавис Чибота
ЛВ
27
Владислав Стоянов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
18
Svetoslav Dyakov
ЦП
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Динамо-Брест - Лудогорец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо-Брест
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- : -
29.11.2026
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Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
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2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
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Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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