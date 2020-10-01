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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Кадис
Атлетик - Кадис: обзор матча 01 октября 2020
Атлетик
01.10.2020, четверг, 20:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Кадис
57'
У. Лопес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Кадис
88'
Замена
Х. Гарридо
️️️️
А. Фернандес
Замена
И. Леке
️️️️
А. Капа
87'
Желтая карточка
И. Мартинес
83'
Желтая карточка
К. Кодро
79'
Замена
К. Кодро
️️️️
Д. Гарсия
78'
72'
Замена
Х. Мари
️️️️
Й. Йонссон
70'
Вторая желтая
А. Негредо
63'
Желтая карточка
А. Негредо
Замена
О. Сансет
️️️️
И. Муньяин
62'
Замена
И. Висенте
️️️️
И. Уильямс
62'
61'
Замена
А. Негредо
️️️️
Э. Лосано
61'
Замена
И. Альехо
️️️️
Алекс
61'
Замена
С. Санчес
️️️️
Ф. Малбашич
57'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
У. Лопес
Желтая карточка
А. Вильялибре
54'
48'
Вторая желтая
К. Акапо
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Х. Морсильо
46'
41'
Желтая карточка
Фали
18'
Желтая карточка
К. Акапо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
8
Алекс
АП
29
Филип Малбашич
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
28
Сатердей Эримуя
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
6
Хосе Мари
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
14
Иван Альехо
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
14
Нуньес
26
Мартинес
2
Капа
8
Лопес
14
Дани Гарсия
7
Морсильо
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
3-3-1-2-1
23
Ледесма
29
Акапо
3
Фали
16
Кала
20
Карселен
16
Йонссон
18
Эспино
17
Фернандес
29
Малбашич
8
Алекс
11
Лосано
9
Уильямс
10
Висенте
10
Висенте
9
Уильямс
10
Муньяин
8
Сансет
8
Сансет
10
Муньяин
2
Капа
15
Леке
15
Леке
2
Капа
7
Морсильо
12
Вильялибре
12
Вильялибре
7
Морсильо
14
Дани Гарсия
19
Кодро
19
Кодро
14
Дани Гарсия
17
Фернандес
18
Гарридо
18
Гарридо
17
Фернандес
29
Малбашич
25
Санчес
25
Санчес
29
Малбашич
8
Алекс
14
Альехо
14
Альехо
8
Алекс
16
Йонссон
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
16
Йонссон
11
Лосано
21
Негредо
21
Негредо
11
Лосано
Остались в запасе
Атлетик
Кадис
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
4
Айтор Паредес
ЦЗ
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
6
Микель Весга
ОП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
80
Альберто Переа
ЛВ
28
Сатердей Эримуя
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
1
Давид Жиль
ВР
6
Хорхе Помбо
АП
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
4
Айтор Паредес
ЦЗ
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
6
Микель Весга
ОП
Остались в запасе
80
Альберто Переа
ЛВ
28
Сатердей Эримуя
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
1
Давид Жиль
ВР
6
Хорхе Помбо
АП
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Атлетик - Кадис
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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