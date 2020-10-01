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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Атлетико Гойяненсе
Коринтианс - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 01 октября 2020
Коринтианс
01.10.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 1 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Атлетико Гойяненсе
83'
Замена
Натанаэль
️️️️
G. Ferrareis
Желтая карточка
M.
80'
Замена
Г. Камачо
️️️️
В. Кантильо
73'
Замена
M. Boselli
️️️️
Жо
72'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Луан
71'
68'
Замена
З. Роберто
️️️️
H.
68'
Замена
M. Vargas
️️️️
Матеузиньо
57'
Замена
Л. Оливейра
️️️️
G.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
70
Рони
ЦП
7
Луан
АП
19
Лео Натель
ЛФ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
16
Эдсон
ОП
10
Чико
АП
23
Dudu
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
1
Jean
ЦФ
9
Hyuri
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
37
Эвералдо
ЛВ
39
Хавьер
ОП
26
Хуан Касарес
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
6
Габриэль
ЦП
17
Рамиро
ЦП
17
Mauro Boselli
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
13
Luan Sales
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
4-3-1-2
1
Кассио
6
Питон
22
Авелар
2
4
Жил
30
Кантильо
11
Отеро
70
Рони
7
Луан
19
Натель
21
Жо
3-2-1-5
2
Матеузиньо
33
Эдер
30
Николас
17
Фрейтас
16
Эдсон
10
Чико
23
2
9
1
4
7
Луан
26
Касарес
26
Касарес
7
Луан
30
Кантильо
29
Камачо
29
Камачо
30
Кантильо
21
Жо
17
17
21
Жо
4
2
Оливейра
2
Оливейра
4
2
25
Натанаэль
25
Натанаэль
2
2
Матеузиньо
96
96
2
Матеузиньо
9
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
9
Остались в запасе
Коринтианс
Атлетико Гойяненсе
39
Хавьер
ОП
37
Эвералдо
ЛВ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
17
Сидклей
ЛЗ
22
Вальтер
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
6
Габриэль
ЦП
17
Рамиро
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
13
Luan Sales
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ОП
Остались в запасе
39
Хавьер
ОП
37
Эвералдо
ЛВ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
17
Сидклей
ЛЗ
22
Вальтер
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
6
Габриэль
ЦП
17
Рамиро
ЦП
Остались в запасе
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
13
Luan Sales
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ОП
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Коринтианс - Атлетико Гойяненсе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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