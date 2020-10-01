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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Барселона
Сельта - Барселона: обзор матча 01 октября 2020
Сельта
01.10.2020, четверг, 22:30
Испания. Примера, 4 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
11'
А. Фати
51'
Л. Оласа (АГ)
90+5'
С. Роберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Барселона
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
С. Роберто
Желтая карточка
Ф. Бельтран
90'
+3
87'
Желтая карточка
С. Бускетс
84'
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
Д. Мурильо
75'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Р. Тапиа
74'
72'
Замена
Тринкау
️️️️
А. Фати
72'
Замена
Педри
️️️️
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Р. Тапиа
69'
Замена
С. Мина
️️️️
Э. Мор
60'
Замена
Нолито
️️️️
Г. Вейга
60'
51'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Л. Оласа
Желтая карточка
Н. Араужо
48'
Замена
М. Баэса
️️️️
Д. Айду
46'
45'
+1
Замена
Р. Араухо
️️️️
А. Гризманн
42'
Желтая карточка
Ж. Пике
42'
Вторая желтая
К. Лангле
Желтая карточка
Д. Айду
39'
Замена
Н. Араужо
️️️️
Х. Фонтан
32'
23'
Желтая карточка
К. Лангле
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Фати
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
4
Денис Суарес
АП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Барселона
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Сельта
13
Яго Домингес
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
31
Рауль Бланко
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Педри
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
3-3-1-2-1
25
Вильяр
3
Фонтан
4
Айду
24
Мурильо
15
Оласа
13
Тапиа
22
Мальо
10
Вейга
4
Суарес
7
Мор
10
Аспас
3-1-2-3-1
33
Нето
2
Лангле
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
10
Месси
31
Фати
11
Коутиньо
7
Гризманн
4
Айду
8
Баэса
8
Баэса
4
Айду
3
Фонтан
14
Араужо
14
Араужо
3
Фонтан
13
Тапиа
8
Бельтран
8
Бельтран
13
Тапиа
7
Мор
77
Мина
77
Мина
7
Мор
10
Вейга
3
Нолито
3
Нолито
10
Вейга
11
Коутиньо
8
Педри
8
Педри
11
Коутиньо
7
Гризманн
33
Араухо
33
Араухо
7
Гризманн
31
Фати
7
Тринкау
7
Тринкау
31
Фати
Остались в запасе
Сельта
Барселона
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
31
Рауль Бланко
ЦП
13
Яго Домингес
ВР
5
Окай Йокушлу
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
1
Арнау Тенас
ВР
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
1
Иньяки Пенья
ВР
10
Рики Пуч
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
31
Рауль Бланко
ЦП
13
Яго Домингес
ВР
5
Окай Йокушлу
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
1
Иньяки Пенья
ВР
10
Рики Пуч
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Сельта - Барселона
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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