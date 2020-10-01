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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арарат-Армения - Црвена Звезда
Арарат-Армения - Црвена Звезда: обзор матча 01 октября 2020
Арарат-Армения
01.10.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 2
Завершен
Црвена Звезда
45'
А. Катай
60'
Д. Фальчинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арарат-Армения - Црвена Звезда
81'
Замена
М. Гобельич
️️️️
Э. Набуан
77'
Замена
Ж. Гаврич
️️️️
А. Катай
Замена
A. Ambartsumyan
️️️️
S. Shahinyan
70'
65'
Замена
Н. Петрович
️️️️
К. Гуелор Канга
Замена
Ю. Отубанжо
️️️️
A.
65'
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Фальчинелли
Пас отдал
Э. Набуан
55'
Желтая карточка
М. Иванич
45'
+2
Желтая карточка
Д. Фальчинелли
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Катай
29'
Желтая карточка
М. Родич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арарат-Армения
17
Закария Саного
ЛВ
79
Сергей Вакуленко
ЦП
94
Mailson Lima
ЦФ
25
Stefan Čupić
ЦФ
2
Alemão
ЦФ
3
Angelo Meneses
ЦФ
14
David Muñoz
ЦФ
11
Sargis Shahinyan
ЦФ
8
Yoan Gouffran
ЦФ
9
Jeisson Martínez
ЦФ
27
Furdjel Narsingh
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Александар Катай
ЛВ
22
Велько Николич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Арарат-Армения
3
Альберт Хачумян
ЦЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
22
Artur Danilyan
ЦФ
63
Alphonse
ЦФ
10
Armen Ambartsumyan
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
80
Желько Гаврич
ЛВ
18
Негош Петрович
ЦП
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
1-1-5
79
Вакуленко
17
Саного
11
27
9
8
14
4-2-2-2
82
Борян
22
Гайич
12
Панков
5
Дегенек
23
Родич
22
Николич
8
Канга
4
Иванич
10
Катай
31
Набуан
11
Фальчинелли
11
10
10
11
2
20
Отубанжо
20
Отубанжо
2
10
Катай
80
Гаврич
80
Гаврич
10
Катай
31
Набуан
77
Гобельич
77
Гобельич
31
Набуан
8
Канга
18
Петрович
18
Петрович
8
Канга
Остались в запасе
Арарат-Армения
Црвена Звезда
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
22
Artur Danilyan
ЦФ
3
Альберт Хачумян
ЦЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
63
Alphonse
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
1
Зоран Попович
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
22
Artur Danilyan
ЦФ
3
Альберт Хачумян
ЦЗ
11
Ованес Арутюнян
ЦП
63
Alphonse
ЦФ
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Арарат-Армения - Црвена Звезда
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Арарат-Армения
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
1 : 2
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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