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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брентфорд - Фулхэм
Брентфорд - Фулхэм: обзор матча 01 октября 2020
Брентфорд
01.10.2020, четверг, 19:30
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Фулхэм
37'
М. Форсс
62'
С. Бенрахма
77'
С. Бенрахма
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брентфорд - Фулхэм
ГОЛ! 3:0!
С. Бенрахма
77'
69'
Замена
Д. Одои
️️️️
О. Эйна
69'
Замена
А. Митрович
️️️️
А. Кноккарт
Замена
К. Нергор
️️️️
Д. Да Силва
69'
Замена
С. Каньос
️️️️
С. Годдос
68'
ГОЛ! 2:0!
С. Бенрахма
Пас отдал
Э. Пайннок
62'
49'
Желтая карточка
С. Йохансен
Желтая карточка
Т. Фосу
47'
46'
Замена
А. Лукман
️️️️
Д. Онома
ГОЛ! 1:0!
М. Форсс
Пас отдал
С. Годдос
37'
12'
Желтая карточка
А. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Фулхэм
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
3-3-2-2
1
Райя
22
Серенсен
2
Пайннок
2
Томпсон
8
Йенсен
10
Да Силва
10
Маркондес
24
Фосу
7
Годдос
10
Бенрахма
88
Форсс
4-2-3-1
1
Родак
34
Эйна
23
Ле Марша
6
Гектор
33
Робинсон
14
Сери
10
Йохансен
93
Кноккарт
17
Онома
92
Кебану
33
Камара
7
Годдос
7
Каньос
7
Каньос
7
Годдос
10
Да Силва
23
Нергор
23
Нергор
10
Да Силва
17
Онома
11
Лукман
11
Лукман
17
Онома
34
Эйна
3
Одои
3
Одои
34
Эйна
93
Кноккарт
9
Митрович
9
Митрович
93
Кноккарт
Остались в запасе
Брентфорд
Фулхэм
2
Фин Стивенс
ПЗ
17
Айван Тони
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
8
Тайриз Франсуа
ЦП
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
10
Том Кэрни
ЦП
Остались в запасе
2
Фин Стивенс
ПЗ
17
Айван Тони
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Остались в запасе
8
Тайриз Франсуа
ЦП
31
Фабри
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
10
Том Кэрни
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Брентфорд - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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