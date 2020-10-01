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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Флора
Динамо Загреб - Флора: обзор матча 01 октября 2020
Динамо Загреб
01.10.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 1
Завершен
Флора
11'
М. Гавранович
26'
А. Адеми
87'
А. Адеми
65'
В. Синявский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Флора
88'
Замена
М. Поом
️️️️
В. Крейда
ГОЛ! 3:1!
А. Адеми
Пас отдал
Б. Петкович
87'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
Л. Майер
83'
81'
Замена
М. Миллер
️️️️
М. Соометс
76'
Замена
М. Лепик
️️️️
Ф. Ливак
Замена
А. Гояк
️️️️
М. Оршич
68'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
М. Гавранович
66'
65'
ГОЛ! 2:1!
В. Синявский
ГОЛ! 2:0!
А. Адеми
Пас отдал
М. Гавранович
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Гавранович
Пас отдал
Л. Майер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Флора
38
Матвей Игонен
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
32
Владислав Крейда
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
23
Франк Ливак
ЦФ
9
Рауно Аллику
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
14
Амер Гояк
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Флора
43
Марккус Сеппик
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
20
Маркус Поом
ЦП
10
Мартин Миллер
ЦП
23
Хенри Валья
АП
77
Kristen Lapa
ЦФ
22
Марк-Андерс Лепик
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Ливакович
22
Леовац
28
Теофил-Катерин
24
Гвардиол
30
Стоянович
18
Якич
14
Майер
45
Адеми
99
Оршич
9
Петкович
19
Гавранович
4-4-2
38
Игонен
2
Кууск
24
Пюрг
2
Лиландер
4
Лукка
32
Крейда
14
Васильев
99
Синявский
8
Соометс
9
Аллику
23
Ливак
14
Майер
62
Кастрати
62
Кастрати
14
Майер
19
Гавранович
17
Иванушец
17
Иванушец
19
Гавранович
99
Оршич
14
Гояк
14
Гояк
99
Оршич
32
Крейда
20
Поом
20
Поом
32
Крейда
8
Соометс
10
Миллер
10
Миллер
8
Соометс
23
Ливак
22
Лепик
22
Лепик
23
Ливак
Остались в запасе
Динамо Загреб
Флора
6
Йосип Шутало
ЦЗ
24
Даниэль Загорац
ВР
18
Садех Мохаррами
ПЗ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
77
Kristen Lapa
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
23
Хенри Валья
АП
Главный тренер
Норберт Хюрт
Остались в запасе
6
Йосип Шутало
ЦЗ
24
Даниэль Загорац
ВР
18
Садех Мохаррами
ПЗ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Остались в запасе
77
Kristen Lapa
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
23
Хенри Валья
АП
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Норберт Хюрт
Статистика матча Динамо Загреб - Флора
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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