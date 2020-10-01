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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ленинградец - Чертаново
Ленинградец - Чертаново: обзор матча 01 октября 2020
Ленинградец
01.10.2020, четверг, 13:00
Россия. Кубок, группа 4, 2 тур
0 : 0
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Чертаново
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ленинградец - Чертаново
Пенальти не реализован!
Е. Кондаков
ГОЛ!
С. Костин
6:5
ГОЛ!
Н. Першин
5:5
ГОЛ!
М. Петров
5:4
ГОЛ!
И. Молтенинов
4:4
ГОЛ!
Р. Умаров
4:3
ГОЛ!
И. Камышев
3:3
ГОЛ!
В. Пинчук
3:2
ГОЛ!
Д. Молчанов
2:2
ГОЛ!
Р. Казаков
2:1
Пенальти не реализован!
М. Савельев
ГОЛ!
Р. Воробьев
1:1
ГОЛ!
Д. Тюменцев
0:1
Пенальти не реализован!
Н. Поляков
Замена
Р. Баширов
️️️️
С. Николаев
85'
Замена
М. Петров
️️️️
В. Микушин
85'
79'
Желтая карточка
Д. Молчанов
Желтая карточка
Р. Воробьев
75'
Замена
Р. Умаров
️️️️
Н. Хлусов
68'
67'
Желтая карточка
М. Савельев
62'
Замена
М. Савельев
️️️️
Ю. Завезен
Замена
И. Савицкий
️️️️
А. Орлов
58'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Н. Шиков
58'
54'
Желтая карточка
Н. Першин
Желтая карточка
Н. Шиков
44'
32'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
А. Надольский
24'
Замена
Н. Першин
️️️️
Е. Рудковский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
35
Даниил Сизько
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
24
Андрей Орлов
ОП
17
Андрей Анисимов
ОП
39
Никита Поляков
ЦП
10
Николай Шиков
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
Чертаново
1
Никита Яворский
ВР
4
Данила Молодняков
ЦЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
30
Егор Кондаков
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
18
Александр Надольский
АП
15
Даниил Тюменцев
АП
22
Юрий Завезен
ПП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Ленинградец
75
Иван Будачев
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
22
Максим Петров
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
11
Ризван Умаров
ЦФ
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
6
Дмитрий Великородный
ОП
9
Максим Савельев
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
4-2-3-1
35
Сизько
3
Костин
41
Микушин
12
Пинчук
2
Николаев
24
Орлов
17
Анисимов
39
Поляков
10
Шиков
6
Казаков
99
Хлусов
1-1-5-2-1
1
Яворский
4
Молодняков
6
Сулейманов
22
Завезен
70
Левин
10
Рудковский
11
Камышев
30
Кондаков
18
Надольский
15
Тюменцев
18
Молчанов
24
Орлов
47
Савицкий
47
Савицкий
24
Орлов
41
Микушин
22
Петров
22
Петров
41
Микушин
2
Николаев
44
Баширов
44
Баширов
2
Николаев
10
Шиков
84
Воробьев
84
Воробьев
10
Шиков
99
Хлусов
11
Умаров
11
Умаров
99
Хлусов
10
Рудковский
46
Першин
46
Першин
10
Рудковский
22
Завезен
9
Савельев
9
Савельев
22
Завезен
18
Надольский
84
Молтенинов
84
Молтенинов
18
Надольский
Остались в запасе
Ленинградец
Чертаново
75
Иван Будачев
ВР
79
Константин Троянов
ОП
Главный тренер
Денис Бушуев
30
Константин Ляхов
ПЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
79
Константин Троянов
ОП
Остались в запасе
30
Константин Ляхов
ПЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Денис Бушуев
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Статистика матча Ленинградец - Чертаново
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Стадион:
Петровский
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