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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Олимпиакос
Порту - Олимпиакос: обзор матча 27 октября 2020
Порту
27.10.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
2 : 0
Завершен
Олимпиакос
11'
Ф. Виейра
85'
С. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Олимпиакос
Желтая карточка
В. Манафа
90'
Замена
Р. Бару
️️️️
С. Оливейра
89'
ГОЛ! 2:0!
С. Оливейра
Пас отдал
М. Марега
85'
84'
Замена
А. Хассан
️️️️
М. Вальбуэна
84'
Замена
Пепе
️️️️
А. Бухалакис
Желтая карточка
М. Урибе
82'
80'
Желтая карточка
К. Фортунис
70'
Замена
Брума
️️️️
Л. Ранджелович
70'
Замена
Р. Винагре
️️️️
Х. Холебас
Замена
Эванилсон
️️️️
Х. Корона
70'
Замена
М. Груйич
️️️️
Отавио
70'
Желтая карточка
Х. Корона
61'
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
Ф. Виейра
60'
53'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Г. Масурас
ГОЛ! 1:0!
Ф. Виейра
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Нану
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Олимпиакос
44
Илиас Караргирис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
77
Брума
ЛВ
88
Пепе
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4-1-2-3
1
Маркесин
12
Сануси
99
Мбемба
3
Пепе
13
Манафа
8
Урибе
27
Оливейра
20
Виейра
17
Корона
25
Отавио
91
Марега
4-1-1-3-1
1
Са
35
Семеду
4
Сиссе
13
Рафинья
25
Холебас
6
М'Вила
41
Бухалакис
77
Ранджелович
28
Вальбуэна
7
Масурас
19
Эль-Араби
25
Отавио
8
Груйич
8
Груйич
25
Отавио
27
Оливейра
28
Бару
28
Бару
27
Оливейра
17
Корона
9
Эванилсон
9
Эванилсон
17
Корона
20
Виейра
10
Накадзима
10
Накадзима
20
Виейра
77
Ранджелович
77
Брума
77
Брума
77
Ранджелович
25
Холебас
19
Винагре
19
Винагре
25
Холебас
41
Бухалакис
88
Пепе
88
Пепе
41
Бухалакис
7
Масурас
7
Фортунис
7
Фортунис
7
Масурас
28
Вальбуэна
19
Хассан
19
Хассан
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Порту
Олимпиакос
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Нану
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
90
Василиос Сурлис
АП
44
Илиас Караргирис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Нану
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
90
Василиос Сурлис
АП
44
Илиас Караргирис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Порту - Олимпиакос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
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