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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Ковентри
Мидлсбро - Ковентри: обзор матча 27 октября 2020
Мидлсбро
27.10.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 8 тур
2 : 0
Завершен
Ковентри
81'
Б. Ассомбалонга
90+5'
Д. Спенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Ковентри
90'
+5
Желтая карточка
М. Мароши
ГОЛ! 2:0!
Д. Спенс
90'
+5
Желтая карточка
Б. Ассомбалонга
90'
+2
Желтая карточка
Д. Спенс
90'
ГОЛ! 1:0!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
С. Морси
81'
79'
Замена
К. О'Харе
️️️️
Д. Аллен
78'
Замена
Т. Уокер
️️️️
Д. Шипли
70'
Замена
Ф. Дабо
️️️️
Р. Гилс
Замена
M. Browne
️️️️
П. Робертс
68'
Замена
Х. Коулсон
️️️️
М. Тавернье
67'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Джордан Шипли
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
25
Фанкати Дабо
ПЗ
4
Лайам Келли
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
27
Jordon Thompson
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
3-2-3-1
13
Беттинелли
16
Хаусон
99
Спенс
16
Тавернье
17
МакНэйр
23
Фрай
8
Морси
6
Сэйвилл
16
Робертс
27
Ассомбалонга
4-2-2-1-1
20
Мароши
5
МакФадзин
5
Хайам
5
Эстигард
3
МакКаллум
38
Хамер
18
Шиф
24
Аллен
3
Гилс
26
Шипли
24
Гудден
16
Тавернье
15
Коулсон
15
Коулсон
16
Тавернье
16
Робертс
11
11
16
Робертс
3
Гилс
25
Дабо
25
Дабо
3
Гилс
24
Аллен
17
О'Харе
17
О'Харе
24
Аллен
26
Шипли
10
Уокер
10
Уокер
26
Шипли
Остались в запасе
Мидлсбро
Ковентри
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Dejan Stojanović
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
13
Бен Уилсон
ВР
27
Jordon Thompson
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦП
36
Maxime Biamou
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Dejan Stojanović
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
27
Jordon Thompson
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦП
36
Maxime Biamou
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Мидлсбро - Ковентри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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