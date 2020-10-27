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Расписание матчей
Италия. Кубок
Виртус Энтелла - Пиза
Виртус Энтелла - Пиза: обзор матча 27 октября 2020
Виртус Энтелла
27.10.2020, вторник, 17:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Пиза
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Виртус Энтелла - Пиза
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Каррарезе
1 : 0
21.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
27.10.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 8 тур
Виртус Энтелла
0 : 1
24.10.2026
Мантова
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
- : -
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
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