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Впервые в истории футбола арбитр показал зеленую карточку

9 октября 2016, 10:17
28

В матче между «Виртусом Энтелла» и «Виченцой» впервые в истории арбитр показал футболисту зеленую карточку. Отметим, что встреча проходила в рамках итальянской Серии B.

Зеленую карточку получил футболист «Виченцы» Кристиан Галано. В одном из эпизодов он признался арбитру, что судья ошибся, назначив угловой в сторону соперника.

Ранее сообщалось, что в серии В было принято решение о введении зеленой карточки. Она является поощрением для футболистов в случае, если они совершают достойные поступки на поле.

Источник: Twitter
Италия Виртус Энтелла Виченца
Комментарии (28)
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Антибиотик
1475998001
Есть одна зеленая карточка- можно один раз нафолить на желтую? )))
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Kulimen
1475998083
Эээээ...че за бред?
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Mi6
1475998765
Что даёт эта карточка? Похоже на фейк...
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BAIv
1476001739
ну если бы две зеленые анулировали желтую в плане дисквы и пропуска матчей...
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SER-B
1476002896
бред!! Совершенный бред!!
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Томь вперёд
1476003406
Такими темпами футбол скоро превратится в нечто подобное судебному разбирательству.
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ильиных
1476003564
Скоро светофоры будут на поле ставить.
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Дон Посей
1476003681
Карточка имени Павлика Морозова...Хрень какая-то.
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Den Bull
1476003780
Даёшь за зелёную карточку +1 голь!_
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river31
1476006394
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Вопрос - нагУя она нужна? Достойные поступки поощрять? Это как, сфолил на красную, покаялся, показали зеленую и в итоге получил желтую?))))) ИдиотизЬм...
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