Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Порденоне - Монца
Порденоне - Монца: обзор матча 27 октября 2020
Порденоне
27.10.2020, вторник, 20:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
Монца
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Порденоне - Монца
ГОЛ!
А. Барилла
1:3
ГОЛ!
M. Scavone
1:2
ГОЛ!
Д. Беллуски
0:2
Пенальти не реализован!
M. Camporese
Пенальти не реализован!
M. Stefani
ГОЛ!
A. D'Errico
0:1
Желтая карточка
П. Чиурриа
103'
Желтая карточка
M. Camporese
91'
86'
Замена
️️️️
M. Armellino
80'
Замена
Д. Беллуски
️️️️
Н. Ригони
80'
Замена
А. Барберис
️️️️
M. Fossati
Замена
R. Zammarini
️️️️
G. Misuraca
77'
Желтая карточка
Н. Фаласко
76'
Желтая карточка
M. Scavone
75'
Замена
Н. Фаласко
️️️️
M. Rossetti
63'
Замена
П. Чиурриа
️️️️
A. Chrzanowski
63'
Замена
M. Scavone
️️️️
A. Mallamo
55'
45'
Желтая карточка
M. Armellino
38'
Желтая карточка
Х. Мачин
29'
Желтая карточка
F. Scaglia
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порденоне
0
Filippo Berra
ЦФ
0
Giacomo Bindi
ЦФ
0
Mirko Stefani
ЦФ
5
Michele Camporese
ЦФ
0
Adam Chrzanowski
ЦФ
0
Gianvito Misuraca
ЦФ
0
Simone Pasa
ЦФ
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
0
Matteo Rossetti
ЦФ
45
Karlo Butić
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Монца
39
Даниэле Соммарива
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
28
Андреа Колпани
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
0
Andrea D'Errico
ЦФ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
21
Marco Armellino
ЦФ
21
Marco Fossati
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Порденоне
1
Самуэле Перисан
ВР
54
Никола Фаласко
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
14
Джакомо Чало
ЦП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
0
Roberto Zammarini
ЦФ
0
Alberto Barison
ЦФ
8
Luca Magnino
ЦФ
0
Federico Secli
ЦФ
0
Aldo Banse
ЦФ
0
Manuel Scavone
ЦФ
Монца
16
Эудженио Ламанна
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
0
Stefano Rubbi
ЦФ
0
Luca Lombardi
ЦФ
0
Luigi Caccavo
ЦФ
5
8
70
Муселик
45
0
0
1-1-3-4
39
Соммарива
5
Пирола
69
Ригони
28
Колпани
16
Мачин
20
Барилла
21
21
2
0
0
0
0
0
0
54
Фаласко
54
Фаласко
0
0
26
Чиурриа
26
Чиурриа
0
8
0
0
8
69
Ригони
55
Беллуски
55
Беллуски
69
Ригони
21
51
Барберис
51
Барберис
21
Остались в запасе
Порденоне
Монца
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
0
Alberto Barison
ЦФ
14
Джакомо Чало
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
0
Federico Secli
ЦФ
0
Aldo Banse
ЦФ
1
Самуэле Перисан
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
0
Stefano Rubbi
ЦФ
0
Luca Lombardi
ЦФ
0
Luigi Caccavo
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Остались в запасе
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
0
Alberto Barison
ЦФ
14
Джакомо Чало
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
0
Federico Secli
ЦФ
0
Aldo Banse
ЦФ
1
Самуэле Перисан
ВР
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
0
Stefano Rubbi
ЦФ
0
Luca Lombardi
ЦФ
0
Luigi Caccavo
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Статистика матча Порденоне - Монца
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Порденоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Порденоне
1 : 3
13.08.2021
Специя
Италия. Кубок, 1/32 финала
Порденоне
0 : 0
27.10.2020
Монца
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
0 : 0
12.12.2017
Порденоне
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кальяри
1 : 2
28.11.2017
Порденоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Порденоне
3 : 2
12.08.2017
Лечче
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
У-Пауэр
Новости команд
Все
Порденоне
Монца
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Спаллетти: «Я плохо справился со своей работой в матче с «Порденоне»
2017.12.13 10:15
4
Кубок Италии. «Интер» обыграл команду Серии С по пенальти и вышел в четвертьфинал
2017.12.13 01:49
3
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+