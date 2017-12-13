Кубок Италии. «Интер» обыграл команду Серии С по пенальти и вышел в четвертьфинал

Встреча 1/8 финала Кубка Италии «Интер» – «Порденоне» завершилась победой миланского клуба по пенальти.

Основное время закончилось со счетом 0:0.

В стартовом составе «нерадзурри» встречу начали игроки основы Милан Шкриньяр, Юто Нагатомо, Роберто Гальярдини, Матиас Весино и Эдер.

Во втором тайме на замену вышли Иван Перишич, Мауро Икарди и Марсело Брозович.

«Порденоне» выступает в третьем по силе дивизионе Италии и после 16-ти туров чемпионата занимает пятое место.

Кубок Италии. 1/8 финала

Интер – Порденоне – 0:0 (0:0; 0:0; 5:4 по пенальти)

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