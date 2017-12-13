Кубок Италии. «Интер» обыграл команду Серии С по пенальти и вышел в четвертьфинал

Встреча 1/8 финала Кубка Италии «Интер» – «Порденоне» завершилась победой миланского клуба по пенальти.
Основное время закончилось со счетом 0:0.
В стартовом составе «нерадзурри» встречу начали игроки основы Милан Шкриньяр, Юто Нагатомо, Роберто Гальярдини, Матиас Весино и Эдер.
Во втором тайме на замену вышли Иван Перишич, Мауро Икарди и Марсело Брозович.
«Порденоне» выступает в третьем по силе дивизионе Италии и после 16-ти туров чемпионата занимает пятое место.
Кубок Италии. 1/8 финала
Интер – Порденоне – 0:0 (0:0; 0:0; 5:4 по пенальти)