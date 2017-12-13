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    • Кубок Италии. «Интер» обыграл команду Серии С по пенальти и вышел в четвертьфинал

    Кубок Италии. «Интер» обыграл команду Серии С по пенальти и вышел в четвертьфинал

    Встреча 1/8 финала Кубка Италии «Интер»«Порденоне» завершилась победой миланского клуба по пенальти.

    Основное время закончилось со счетом 0:0.

    В стартовом составе «нерадзурри» встречу начали игроки основы Милан Шкриньяр, Юто Нагатомо, Роберто Гальярдини, Матиас Весино и Эдер.

    Во втором тайме на замену вышли Иван Перишич, Мауро Икарди и Марсело Брозович.

    «Порденоне» выступает в третьем по силе дивизионе Италии и после 16-ти туров чемпионата занимает пятое место.

    Кубок Италии. 1/8 финала

    Интер – Порденоне – 0:0 (0:0; 0:0; 5:4 по пенальти)

    Календарь Кубка Италии

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2017 01:49
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    Комментарии (4)
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    Kyvalda
    1513125235
    Сильно...
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    КЭТиК
    1513132185
    У Порденоне почти праздник.
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    Ruryu
    1513135695
    Вот,что значит,не отбывать номер,а бороться))
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    ologreds
    1694991744
    numo529010
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