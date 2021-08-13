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Расписание матчей
Италия. Кубок
Порденоне - Специя
Порденоне - Специя: обзор матча 13 августа 2021
Порденоне
13.08.2021, пятница, 18:45
Италия. Кубок, 1 раунд
1 : 3
Завершен
Специя
51'
М. Фолоруншо (П)
39'
М. Эрлич
45+3'
Д. Николау
83'
Э. Колли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Порденоне - Специя
Замена
A. Bassoli
️️️️
A. Barison
90'
Замена
K. Butić
️️️️
G. Misuraca
89'
86'
Замена
Д. Сала
️️️️
В. Коваленко
83'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Э. Колли
Желтая карточка
G. Misuraca
82'
79'
Замена
Э. Гьяси
️️️️
Д. Верде
Замена
D. Mensah
️️️️
Н. Камбьяги
71'
70'
Желтая карточка
С. Мраз
Замена
R. Zammarini
️️️️
T. Kupisz
61'
Желтая карточка
T. Kupisz
59'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Фолоруншо
51'
Замена
М. Фолоруншо
️️️️
J. Pellegrini
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
Д. Николау
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Эрлич
Пас отдал
Д. Верде
Желтая карточка
J. Pellegrini
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порденоне
1
Самуэле Перисан
ВР
27
Kevin Biondi
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЦП
11
Jacopo Pellegrini
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
8
Luca Magnino
ЦФ
0
Gianvito Misuraca
ЦФ
0
Adam Chrzanowski
ЦФ
0
Alberto Barison
ЦФ
5
Michele Camporese
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
18
Джулио Маджоре
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Даниэле Верде
ЦФ
43
Димитриос Николау
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Порденоне
12
Gaetano Fasolino
ВР
72
Matteo Perri
ЦЗ
26
Alessandro Bassoli
ЦЗ
45
Karlo Butić
ЦФ
7
Davis Mensah
ЦФ
14
Майкл Фолоруншо
ЦФ
0
Roberto Zammarini
ЦФ
0
Simone Pasa
ЦФ
0
Mirko Stefani
ЦФ
54
Никола Фаласко
ЦФ
0
Giacomo Bindi
ЦФ
Специя
49
Иван Проведель
ВР
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
1-1-5
1
Перисан
27
28
Камбьяги
0
5
0
0
8
4-1-2-3
41
Зут
4
Феррер
55
Христов
6
Эрлич
98
Амьен-Аду
18
Маджоре
21
Коваленко
19
Колли
90
Мраз
43
Николау
10
Верде
0
26
26
0
0
45
45
0
28
Камбьяги
7
7
28
Камбьяги
11
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
11
18
0
0
18
21
Коваленко
7
Сала
7
Сала
21
Коваленко
10
Верде
11
Гьяси
11
Гьяси
10
Верде
Остались в запасе
Порденоне
Специя
12
Gaetano Fasolino
ВР
72
Matteo Perri
ЦЗ
0
Simone Pasa
ЦФ
0
Mirko Stefani
ЦФ
54
Никола Фаласко
ЦФ
0
Giacomo Bindi
ЦФ
10
Симоне Бастони
ЦП
49
Иван Проведель
ВР
8
Лука Виньяли
ПЗ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Остались в запасе
12
Gaetano Fasolino
ВР
72
Matteo Perri
ЦЗ
0
Simone Pasa
ЦФ
0
Mirko Stefani
ЦФ
54
Никола Фаласко
ЦФ
0
Giacomo Bindi
ЦФ
Остались в запасе
10
Симоне Бастони
ЦП
49
Иван Проведель
ВР
8
Лука Виньяли
ПЗ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Статистика матча Порденоне - Специя
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Порденоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Порденоне
1 : 3
13.08.2021
Специя
Италия. Кубок, 1/32 финала
Порденоне
0 : 0
27.10.2020
Монца
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
0 : 0
12.12.2017
Порденоне
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кальяри
1 : 2
28.11.2017
Порденоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Порденоне
3 : 2
12.08.2017
Лечче
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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