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    • Спаллетти: «Я плохо справился со своей работой в матче с «Порденоне»

    Спаллетти: «Я плохо справился со своей работой в матче с «Порденоне»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти признал свою вину за неудачные действия футболистов в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Порденоне» (0:0). Напомним, черно-синие обыграли соперника лишь в серии послематчевых пенальти – 5:4.

    «Нашим футболистам, которые сыграли мало матчей в этом сезоне, сегодня было тяжело, потому что «Порденоне» качественно действовал в центре поля. У нас не получалось взять мяч под свой контроль, и с психологической точки зрения играть становилось все труднее, потому что соперник поймал кураж.

    Соглашусь, что возможно, я плохо справился со своей работой, потому что мы действовали значительно ниже своего потенциала. Во втором тайме нам удалось это несколько исправить. Как и в дополнительное время, когда соперник припарковал «автобус» у своих ворот.

    Могу сказать, что «Порденоне» заслуживал выход в плей-офф, хотя Даниэле Паделли хорошо справился в серии пенальти», – сказал Спаллетти после матча.

    Источник: Football Italia

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    13.12.2017 10:15
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    Комментарии (5)
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    raritet
    1513149748
    вот образец тренера , который не боится брать ответственность на себя за игру команды. Что называется" Лучано вернись! Я все прощу"
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    Лошак
    1513156774
    Спаллетти красавчик!
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    Лошак
    1513163536
    Люблю Интер! С 1966 года! Мердюков и гоббов прошу не беспокоить старого конского ужа!
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    ologreds
    1694991742
    numo529034
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