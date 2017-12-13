Спаллетти: «Я плохо справился со своей работой в матче с «Порденоне»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти признал свою вину за неудачные действия футболистов в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Порденоне» (0:0). Напомним, черно-синие обыграли соперника лишь в серии послематчевых пенальти – 5:4.

«Нашим футболистам, которые сыграли мало матчей в этом сезоне, сегодня было тяжело, потому что «Порденоне» качественно действовал в центре поля. У нас не получалось взять мяч под свой контроль, и с психологической точки зрения играть становилось все труднее, потому что соперник поймал кураж.

Соглашусь, что возможно, я плохо справился со своей работой, потому что мы действовали значительно ниже своего потенциала. Во втором тайме нам удалось это несколько исправить. Как и в дополнительное время, когда соперник припарковал «автобус» у своих ворот.

Могу сказать, что «Порденоне» заслуживал выход в плей-офф, хотя Даниэле Паделли хорошо справился в серии пенальти», – сказал Спаллетти после матча.