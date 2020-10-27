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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия М - Реал
Боруссия М - Реал: обзор матча 27 октября 2020
Боруссия М
27.10.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
2 : 2
Завершен
Реал
33'
М. Тюрам
58'
М. Тюрам
87'
К. Бензема
90+3'
Каземиро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Реал
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Каземиро
Пас отдал
С. Рамос
89'
Желтая карточка
Каземиро
87'
ГОЛ! 2:1!
К. Бензема
Пас отдал
Каземиро
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
85'
84'
Замена
Родриго
️️️️
М. Асенсио
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
79'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Л. Штиндль
79'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
А. Плеа
79'
Замена
П. Херрманн
️️️️
М. Тюрам
71'
71'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Т. Кроос
70'
Замена
Э. Азар
️️️️
Винисиус
ГОЛ! 2:0!
М. Тюрам
58'
Желтая карточка
Л. Штиндль
56'
ГОЛ! 1:0!
М. Тюрам
Пас отдал
А. Плеа
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Боруссия М
31
Макс Грюн
ВР
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
40
Серхио Сантос
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
20
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Зоммер
5
Бенсебаини
30
Эльведи
28
Гинтер
22
Ляйнер
23
Крамер
10
Нойхаус
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
3-1-2-3-1
1
Куртуа
19
Варан
93
Рамос
23
Менди
5
Каземиро
8
Кроос
8
Вальверде
17
Васкес
10
Асенсио
7
Винисиус
9
Бензема
13
Штиндль
17
Вольф
17
Вольф
13
Штиндль
9
Тюрам
7
Херрманн
7
Херрманн
9
Тюрам
14
Плеа
7
Эмболо
7
Эмболо
14
Плеа
10
Асенсио
11
Родриго
11
Родриго
10
Асенсио
8
Кроос
20
Модрич
20
Модрич
8
Кроос
7
Винисиус
10
Азар
10
Азар
7
Винисиус
Остались в запасе
Боруссия М
Реал
21
Рокко Райц
ЦП
5
Михаэль Ланг
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
40
Серхио Сантос
ЦЗ
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
21
Рокко Райц
ЦП
5
Михаэль Ланг
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Остались в запасе
40
Серхио Сантос
ЦЗ
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Боруссия М - Реал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Боруссия-Парк
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