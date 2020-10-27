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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Кызыл-Жар
Шахтер Караганда - Кызыл-Жар: обзор матча 27 октября 2020
Шахтер Караганда
27.10.2020, вторник, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Кызыл-Жар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер Караганда - Кызыл-Жар
89'
Замена
И. Маркелов
️️️️
Б. Шайхов
89'
Замена
Т. Мульдинов
️️️️
М. Платика
Замена
С. Такулов
️️️️
М. Бакаев
83'
Замена
R. Mingazov
️️️️
P. Kriventsev
64'
Замена
А. Таттыбаев
️️️️
С. Зенев
64'
63'
Желтая карточка
I. Gubanov
61'
Желтая карточка
Б. Шайхов
Желтая карточка
G. Baah
59'
Замена
Д. Ятченко
️️️️
Е. Тапалов
46'
27'
Желтая карточка
M. Ceesay
Желтая карточка
Е. Тапалов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
20
Еркин Тапалов
ОП
8
Усман Мухаммед
ЦП
0
A. Buyvolov
ЦФ
0
A. Khubulov
ЦФ
0
P. Kriventsev
ЦФ
0
G. Baah
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
7
Максим Драченко
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
0
M. Ceesay
ЦФ
0
S. Grigalashvili
ЦФ
40
Ildar Aitov
ЦФ
0
I. Gubanov
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Шахтер Караганда
78
Тимурбек Закиров
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
8
Сослан Такулов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
2
Егор Алишаускас
ПЗ
47
Асланбек Какимов
ЛВ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
7
R. Mingazov
ЦФ
Кызыл-Жар
71
Александр Соколенко
ПЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
24
Пабло Подио
ЦП
98
Maksim Skorykh
ЦФ
0
R. Koryan
ЦФ
0
U. Delic
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
19
Vytautas Andriuskevicius
ЦФ
33
Oleg Grubov
ЦФ
1
Anton Tsirin
ЦФ
2-2-1-5
1
Цуприков
33
Ламанж
3
Ткачук
88
Бакаев
20
Тапалов
8
Мухаммед
0
20
Зенев
0
0
0
3-3-4
22
Лобанцев
22
Барановский
6
Касым
23
Шайхов
12
Коне
7
Драченко
5
Платика
0
40
0
0
20
Тапалов
33
Ятченко
33
Ятченко
20
Тапалов
20
Зенев
9
Таттыбаев
9
Таттыбаев
20
Зенев
0
7
7
0
88
Бакаев
8
Такулов
8
Такулов
88
Бакаев
5
Платика
7
Мульдинов
7
Мульдинов
5
Платика
23
Шайхов
88
Маркелов
88
Маркелов
23
Шайхов
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Кызыл-Жар
47
Асланбек Какимов
ЛВ
11
Седрик Куадио
ЦФ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
2
Егор Алишаускас
ПЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
78
Тимурбек Закиров
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
Главный тренер
Евгений Свешников
98
Maksim Skorykh
ЦФ
0
R. Koryan
ЦФ
24
Пабло Подио
ЦП
0
U. Delic
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
71
Александр Соколенко
ПЗ
19
Vytautas Andriuskevicius
ЦФ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
33
Oleg Grubov
ЦФ
1
Anton Tsirin
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
47
Асланбек Какимов
ЛВ
11
Седрик Куадио
ЦФ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
2
Егор Алишаускас
ПЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
78
Тимурбек Закиров
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
Остались в запасе
98
Maksim Skorykh
ЦФ
0
R. Koryan
ЦФ
24
Пабло Подио
ЦП
0
U. Delic
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
71
Александр Соколенко
ПЗ
19
Vytautas Andriuskevicius
ЦФ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
33
Oleg Grubov
ЦФ
1
Anton Tsirin
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Шахтер Караганда - Кызыл-Жар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
Шахтер
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