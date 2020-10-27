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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Манчестер Сити
Марсель - Манчестер Сити: обзор матча 27 октября 2020
Марсель
27.10.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
18'
Ф. Торрес
76'
И. Гюндоган
81'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Манчестер Сити
Замена
П. Гуйе
️️️️
М. Кюизанс
85'
82'
Замена
К. Палмер
️️️️
К. Де Брюйне
81'
ГОЛ! 0:3!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Де Брюйне
Замена
Д. Пайет
️️️️
Ф. Товен
78'
78'
Замена
Б. Силва
️️️️
И. Гюндоган
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
Н. Радоньич
78'
77'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Э. Ляпорт
77'
Замена
Р. Марез
️️️️
Ф. Торрес
76'
ГОЛ! 0:2!
И. Гюндоган
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
71'
68'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
А. Зинченко
Замена
М. Сансон
️️️️
В. Ронжье
64'
Желтая карточка
Ж. Амави
62'
59'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
18'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Марле Аке
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
80
Адриан Бернабе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
3-3-2-2
30
Манданда
26
Балерди
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
23
Амави
8
Камара
2
Сакаи
21
Ронжье
27
Кюизанс
28
Радоньич
10
Товен
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
3
Диаш
14
Ляпорт
47
Зинченко
16
Родри
20
Гюндоган
14
Торрес
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
47
Фоден
27
Кюизанс
18
Гуйе
18
Гуйе
27
Кюизанс
10
Товен
10
Пайет
10
Пайет
10
Товен
21
Ронжье
8
Сансон
8
Сансон
21
Ронжье
28
Радоньич
9
Бенедетто
9
Бенедетто
28
Радоньич
11
Де Брюйне
10
Палмер
10
Палмер
11
Де Брюйне
14
Ляпорт
6
Стоунз
6
Стоунз
14
Ляпорт
47
Зинченко
2
Канселу
2
Канселу
47
Зинченко
20
Гюндоган
20
Силва
20
Силва
20
Гюндоган
14
Торрес
26
Марез
26
Марез
14
Торрес
Остались в запасе
Марсель
Манчестер Сити
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
8
Феликс Нмеча
АП
80
Адриан Бернабе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
8
Феликс Нмеча
АП
80
Адриан Бернабе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Марсель - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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