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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Куинз Парк Рейнджерс
Барнсли - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 27 октября 2020
Барнсли
27.10.2020, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
3 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
26'
К. Вудроу (П)
37'
К. Чаплин
64'
Й. Барбе (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
E. Simoes
️️️️
Д. Фризер
75'
Замена
P. Schmidt
️️️️
К. Вудроу
68'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Й. Барбе
64'
63'
Замена
К. Уиллок
️️️️
М. Бонн
54'
Замена
Т. Кейн
️️️️
А. Адома
Замена
М. Джеймс
️️️️
К. Одуор
46'
ГОЛ! 2:0!
К. Чаплин
Пас отдал
Д. Фризер
37'
31'
Замена
К. Мастерсон
️️️️
И. Хаир
26'
Красная карточка
Р. Дикки
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Вудроу
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
8
Конор Чаплин
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
20
Херби Кейн
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
10
Джордж Миллер
ЦФ
28
Elliot Simoes
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Уолтон
6
Хелик
21
Соллбауэр
5
Андерсен
29
Одуор
2
Бриттан
4
Стайлс
20
Моуатт
28
Фризер
12
Вудроу
8
Чаплин
4-3-3
88
Дьенг
29
Какай
5
Барбе
22
Хямяляйнен
16
Дикки
4
Болл
10
Хаир
11
9
Бонн
13
Дайкс
37
Адома
29
Одуор
37
Джеймс
37
Джеймс
29
Одуор
28
Фризер
28
28
28
Фризер
12
Вудроу
19
19
12
Вудроу
37
Адома
34
Кейн
34
Кейн
37
Адома
10
Хаир
23
Мастерсон
23
Мастерсон
10
Хаир
9
Бонн
16
Уиллок
16
Уиллок
9
Бонн
Остались в запасе
Барнсли
Куинз Парк Рейнджерс
10
Джордж Миллер
ЦФ
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
20
Херби Кейн
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
23
Чарли Келман
ЦФ
31
Лиам Келли
ВР
26
Faysal Bettache
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
10
Джордж Миллер
ЦФ
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
20
Херби Кейн
ЦП
Остались в запасе
23
Чарли Келман
ЦФ
31
Лиам Келли
ВР
26
Faysal Bettache
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Барнсли - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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