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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Рединг
Блэкберн - Рединг: обзор матча 27 октября 2020
Блэкберн
27.10.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 8 тур
2 : 4
Завершен
Рединг
3'
А. Армстронг
66'
А. Армстронг
1'
Я. Мейте
15'
М. Олисе
18'
Д. Лорент
83'
Л. Жоао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Рединг
85'
Замена
Т. Макинтайр
️️️️
Л. Жоао
83'
ГОЛ! 2:4!
Л. Жоао
Пас отдал
А. Семеду
Замена
Д. Бакли
️️️️
Л. Холтби
82'
Замена
Т. Долан
️️️️
Б. Бреретон
81'
79'
Желтая карточка
Л. Жоао
76'
Желтая карточка
Р. Кабрал
72'
Замена
S. Aluko
️️️️
Я. Мейте
ГОЛ! 2:3!
А. Армстронг
Пас отдал
Д. Ранкин-Костелло
66'
Замена
С. Галлахер
️️️️
К. Эванс
62'
Желтая карточка
Т. Трибулл
20'
18'
ГОЛ! 1:3!
Д. Лорент
15'
ГОЛ! 1:2!
М. Олисе
Пас отдал
А. Семеду
Желтая карточка
Л. Холтби
5'
ГОЛ! 1:1!
А. Армстронг
Пас отдал
Х. Эллиот
3'
1'
ГОЛ! 0:1!
Я. Мейте
Пас отдал
Л. Жоао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
90
Льюис Холтби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
11
Яку Мейте
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Блэкберн
32
Антонис Стергиакис
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Рединг
24
Sam Walker
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Пирс
33
Уильямс
30
Дуглас
30
Эванс
28
Трибулл
26
Ранкин-Костелло
26
Ленихэн
22
Бреретон
10
Эллиот
10
Армстронг
90
Холтби
3-5-2
1
Кабрал
26
Мур
5
Моррисон
3
Ричардс
29
Лорент
19
30
Семеду
17
Олисе
4
Риномхота
19
Жоао
11
Мейте
90
Холтби
6
Бакли
6
Бакли
90
Холтби
22
Бреретон
24
Долан
24
Долан
22
Бреретон
30
Эванс
20
Галлахер
20
Галлахер
30
Эванс
11
Мейте
23
23
11
Мейте
19
Жоао
26
Макинтайр
26
Макинтайр
19
Жоао
Остались в запасе
Блэкберн
Рединг
32
Антонис Стергиакис
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
19
Lewis Gibson
ЦФ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
34
Dejan Tetek
ЦФ
24
Sam Walker
ВР
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
Остались в запасе
19
Lewis Gibson
ЦФ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
34
Dejan Tetek
ЦФ
24
Sam Walker
ВР
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Блэкберн - Рединг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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