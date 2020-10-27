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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Норвич Сити
Брентфорд - Норвич Сити: обзор матча 27 октября 2020
Брентфорд
27.10.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
27'
А. Тони
87'
К. МакЛин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Норвич Сити
87'
ГОЛ! 1:1!
К. МакЛин
Пас отдал
Э. Буэндия
Замена
М. Форсс
️️️️
А. Тони
83'
Желтая карточка
В. Янельт
80'
78'
Желтая карточка
Б. Гибсон
Замена
В. Янельт
️️️️
Д. Да Силва
70'
69'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Л. Рупп
69'
Замена
К. МакЛин
️️️️
О. Скипп
Замена
С. Каньос
️️️️
С. Годдос
59'
46'
Замена
П. Плахета
️️️️
Т. Кантвелл
ГОЛ! 1:0!
А. Тони
Пас отдал
Б. Мбемо
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-3-2-1
1
Райя
3
Генри
22
Серенсен
2
Пайннок
3
Дальсгаард
10
Маркондес
8
Йенсен
10
Да Силва
7
Годдос
19
Мбемо
17
Тони
4-1-2-1-2
23
Крул
3
Ааронс
23
Гибсон
6
Кинтилья
4
Хэнли
34
Скипп
8
Вранчич
10
Рупп
10
Кантвелл
20
Пукки
10
Буэндия
10
Да Силва
27
Янельт
27
Янельт
10
Да Силва
7
Годдос
7
Каньос
7
Каньос
7
Годдос
17
Тони
88
Форсс
88
Форсс
17
Тони
10
Кантвелл
77
Плахета
77
Плахета
10
Кантвелл
34
Скипп
23
МакЛин
23
МакЛин
34
Скипп
10
Рупп
9
Хагилл
9
Хагилл
10
Рупп
Остались в запасе
Брентфорд
Норвич Сити
5
Чарли Гуд
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Томас Франк
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
5
Чарли Гуд
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Остались в запасе
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Брентфорд - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
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