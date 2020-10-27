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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сампдория - Салернитана
Сампдория - Салернитана: обзор матча 27 октября 2020
Сампдория
27.10.2020, вторник, 16:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Салернитана
55'
А. ла Гумина
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сампдория - Салернитана
Замена
М. Йошида
️️️️
К. Роша
90'
+3
89'
Желтая карточка
М. Джурич
Желтая карточка
Я. Янкто
83'
Замена
Я. Янкто
️️️️
М. Лери
77'
73'
Замена
E. Cicerelli
️️️️
N. Giannetti
73'
Замена
М. Джурич
️️️️
V. Mantovani
66'
Замена
А. Скьявоне
️️️️
P. Dziczek
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Б. Кейта
65'
Замена
М. Торсбю
️️️️
А. Силва
65'
ГОЛ! 1:0!
А. ла Гумина
Пас отдал
В. Верре
55'
46'
Замена
Р. Айя
️️️️
А. Каро
46'
Замена
Д. Тутино
️️️️
М. Антонуччи
12'
Желтая карточка
P. Dziczek
Желтая карточка
А. Силва
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Салернитана
28
Андре Андерсон
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
15
Тиаго Касасола
ПЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
16
Patryk Dziczek
ЦФ
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
3
Walter López
ЦФ
13
Valerio Mantovani
ЦФ
32
Niccolò Giannetti
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Альбин Экдаль
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Салернитана
31
Марюс Адамонис
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Рамзи Айя
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
97
Joel Baraye
ЦФ
10
Emanuele Cicerelli
ЦФ
30
Giuseppe Barone
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
4-3-1-2
30
Летица
13
Реджини
25
Колли
25
Феррари
27
Роша
15
Силва
26
Верре
7
Аскильдсен
7
Лери
27
ла Гумина
17
Кейта
3-1-5
28
Андерсон
15
Касасола
23
Гьембер
2
Каро
82
Капецци
16
32
13
3
18
27
Роша
4
Йошида
4
Йошида
27
Роша
7
Лери
21
Янкто
21
Янкто
7
Лери
15
Силва
2
Торсбю
2
Торсбю
15
Силва
17
Кейта
24
Дамсгор
24
Дамсгор
17
Кейта
2
Каро
13
Айя
13
Айя
2
Каро
16
8
Скьявоне
8
Скьявоне
16
32
10
10
32
Антонуччи
99
Тутино
99
Тутино
Антонуччи
13
11
Джурич
11
Джурич
13
16
Антонуччи
16
Антонуччи
Остались в запасе
Сампдория
Салернитана
30
Никола Равалья
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
31
Марюс Адамонис
ВР
97
Joel Baraye
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦП
30
Giuseppe Barone
ЦФ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
97
Joel Baraye
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦП
30
Giuseppe Barone
ЦФ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Сампдория - Салернитана
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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