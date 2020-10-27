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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Мидтьюлланд
Ливерпуль - Мидтьюлланд: обзор матча 27 октября 2020
Ливерпуль
27.10.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
2 : 0
Завершен
Мидтьюлланд
55'
Д. Жота
90+2'
М. Салах (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Мидтьюлланд
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Салах
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Паулиньо
81'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
С. Каба
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Жота
81'
81'
Замена
Б. Краев
️️️️
Й. Каюсте
72'
Замена
Эвандер
️️️️
П. Систо
66'
Замена
М. Андерсон
️️️️
А. Мабиль
Замена
М. Салах
️️️️
Т. Минамино
61'
Замена
С. Мане
️️️️
Д. Ориги
60'
ГОЛ! 1:0!
Д. Жота
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
55'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Д. Хендерсон
46'
Желтая карточка
Д. Милнер
41'
32'
Желтая карточка
Й. Каюсте
Замена
Р. Уильямс
️️️️
Фабиньо
30'
25'
Желтая карточка
Ф. Ониика
19'
Желтая карточка
А. Шольц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
16
Джейк Кен
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Мидтьюлланд
30
Оливер Оттесен
ВР
90
Вальдемар Бирксе-Торсен
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
10
Эвандер
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
20
Милнер
14
Хендерсон
18
Минамино
20
Жота
10
Шакири
27
Ориги
4-1-3-1-1
31
Андерсен
28
Святченко
24
Шольц
29
Паулиньо
2
Андерссон
2
Каюсте
11
Мабиль
77
Систо
16
Ониика
10
Дрейер
9
Каба
6
Фабиньо
46
Уильямс
46
Уильямс
6
Фабиньо
14
Хендерсон
23
Вейналдум
23
Вейналдум
14
Хендерсон
27
Ориги
10
Мане
10
Мане
27
Ориги
18
Минамино
10
Салах
10
Салах
18
Минамино
20
Жота
9
Фирмино
9
Фирмино
20
Жота
9
Каба
16
Пфайффер
16
Пфайффер
9
Каба
77
Систо
10
Эвандер
10
Эвандер
77
Систо
2
Каюсте
23
Краев
23
Краев
2
Каюсте
11
Мабиль
23
Андерсон
23
Андерсон
11
Мабиль
Остались в запасе
Ливерпуль
Мидтьюлланд
1
Витезслав Ярош
ВР
16
Джейк Кен
ЦП
3
Неко Уильямс
ПЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
30
Оливер Оттесен
ВР
90
Вальдемар Бирксе-Торсен
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
11
Густав Исаксен
ПП
27
Дион Коолс
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
16
Джейк Кен
ЦП
3
Неко Уильямс
ПЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
Остались в запасе
30
Оливер Оттесен
ВР
90
Вальдемар Бирксе-Торсен
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
11
Густав Исаксен
ПП
27
Дион Коолс
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Ливерпуль - Мидтьюлланд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Энфилд Роуд
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