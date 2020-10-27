Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Болонья - Реджина
Болонья - Реджина: обзор матча 27 октября 2020
Болонья
27.10.2020, вторник, 17:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Реджина
70'
Э. Вигнато
73'
Р. Орсолини
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Болонья - Реджина
Замена
А. Калабрези
️️️️
И. Мбайе
90'
+1
Замена
Й. Схаутен
️️️️
К. Микаэл
77'
ГОЛ! 2:0!
Р. Орсолини
73'
ГОЛ! 1:0!
Э. Вигнато
70'
68'
Замена
Э. Дель Прато
️️️️
D. Stavropoulos
68'
Замена
G. Denis
️️️️
H. Mastour
Замена
Р. Орсолини
️️️️
Н. Сансоне
58'
58'
Замена
N. Bellomo
️️️️
К. Лафферти
47'
Желтая карточка
D. Stavropoulos
Замена
Р. Сориано
️️️️
А. Бальдюрссон
46'
Замена
М. Барроу
️️️️
Ф. Сантандер
46'
27'
Замена
️️️️
R. Faty
16'
Желтая карточка
К. Лафферти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
12
Кингсли Микаэл
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Реджина
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
14
Ricardo Faty
ЦП
11
Hachim Mastour
ЦФ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
20
Francesco De Rose
ЦФ
13
Marco Rossi
ЦФ
31
Daniele Gasparetto
ЦФ
1
Alessandro Farroni
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Реджина
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
44
Lorenzo Peli
ЦФ
19
Germán Denis
ЦФ
16
Andrea Marcucci
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
14
Gabriele Rolando
ЦФ
6
Lorenzo Crisetig
ЦФ
94
Daniele Liotti
ЦФ
6
Giuseppe Loiacono
ЦФ
1
Enrico Guarna
ЦФ
4-4-1-1
1
Да Кошта
5
Томиясу
3
Пас
4
Денсвил
15
Мбайе
12
Микаэл
16
Бальдюрссон
25
Вигнато
8
Домингес
11
Сансоне
9
Сантандер
1-2-5
4
14
Фолоруншо
14
13
18
9
Лафферти
1
31
15
Мбайе
33
Калабрези
33
Калабрези
15
Мбайе
16
Бальдюрссон
21
Сориано
21
Сориано
16
Бальдюрссон
12
Микаэл
22
Схаутен
22
Схаутен
12
Микаэл
11
Сансоне
7
Орсолини
7
Орсолини
11
Сансоне
9
Сантандер
99
Барроу
99
Барроу
9
Сантандер
11
19
19
11
9
Лафферти
10
10
9
Лафферти
4
15
Дель Прато
15
Дель Прато
4
Остались в запасе
Болонья
Реджина
2
Аарон Хики
ЛЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
5
Данило
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
44
Lorenzo Peli
ЦФ
16
Andrea Marcucci
ЦФ
14
Gabriele Rolando
ЦФ
6
Lorenzo Crisetig
ЦФ
94
Daniele Liotti
ЦФ
6
Giuseppe Loiacono
ЦФ
1
Enrico Guarna
ЦФ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
Остались в запасе
2
Аарон Хики
ЛЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
5
Данило
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Остались в запасе
44
Lorenzo Peli
ЦФ
16
Andrea Marcucci
ЦФ
14
Gabriele Rolando
ЦФ
6
Lorenzo Crisetig
ЦФ
94
Daniele Liotti
ЦФ
6
Giuseppe Loiacono
ЦФ
1
Enrico Guarna
ЦФ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Болонья - Реджина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Реджина
Италия. Кубок, 1 раунд
Сампдория
1 : 0
05.08.2022
Реджина
Италия. Кубок, 1 раунд
Салернитана
2 : 0
16.08.2021
Реджина
Италия. Кубок, 1/32 финала
Болонья
2 : 0
27.10.2020
Реджина
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Реджина
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Экс-полузащитник «ПСЖ» и «Милана» Менез может продолжить карьеру в РПЛ
2021.06.15 11:51
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+