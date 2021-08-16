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Расписание матчей
Италия. Кубок
Салернитана - Реджина
Салернитана - Реджина: обзор матча 16 августа 2021
Салернитана
16.08.2021, понедельник, 21:45
Италия. Кубок, 1 раунд
2 : 0
Завершен
Реджина
45+2'
Ф. Бонаццоли
55'
Ф. Бонаццоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Салернитана - Реджина
90'
+7
Желтая карточка
П. Хетемай
Желтая карточка
Л. Капецци
86'
Замена
Ю. Кристофферсен
️️️️
Ф. Бонаццоли
81'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
М. Джурич
81'
79'
Замена
N. Bianchi
️️️️
L. Crisetig
Замена
Р. Айя
️️️️
Л. Богдан
65'
Замена
Л. Капецци
️️️️
Ж. Оби
57'
Замена
Ф. Ди Таччио
️️️️
Л. Кулибали
56'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бонаццоли
55'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бонаццоли
Пас отдал
М. Руджери
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
28
Вайди Кечрида
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Реджина
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
6
Lorenzo Crisetig
ЦФ
99
Ригоберто Ривас
ЦФ
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Павел Ярочински
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
15
Кармине Янноне
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
20
Надир Цортеа
ЦФ
13
Рамзи Айя
ЦФ
Реджина
80
Стефано Турати
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
54
Дамиано Франко
ЦЗ
6
Giuseppe Loiacono
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
0
N. Bianchi
ЦФ
94
Daniele Liotti
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
19
Germán Denis
ЦФ
4-3-3
27
Белец
13
Руджери
4
Страндберг
21
Богдан
23
Гьембер
10
Оби
28
Кулибали
29
Кулибали
11
Джурич
90
Бонаццоли
28
Кечрида
2-2-3
15
Сионек
4
11
Риччи
56
Хетемай
99
Ривас
6
17
11
Джурич
20
Кастанос
20
Кастанос
11
Джурич
10
Оби
82
Капецци
82
Капецци
10
Оби
29
Кулибали
18
Ди Таччио
18
Ди Таччио
29
Кулибали
90
Бонаццоли
12
Кристофферсен
12
Кристофферсен
90
Бонаццоли
21
Богдан
13
Айя
13
Айя
21
Богдан
6
0
0
6
Остались в запасе
Салернитана
Реджина
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Павел Ярочински
ЦЗ
15
Кармине Янноне
ЦП
20
Надир Цортеа
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
80
Стефано Турати
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
54
Дамиано Франко
ЦЗ
6
Giuseppe Loiacono
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
94
Daniele Liotti
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
19
Germán Denis
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Павел Ярочински
ЦЗ
15
Кармине Янноне
ЦП
20
Надир Цортеа
ЦФ
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
54
Дамиано Франко
ЦЗ
6
Giuseppe Loiacono
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
94
Daniele Liotti
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
19
Germán Denis
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Салернитана - Реджина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Реджина
Италия. Кубок, 1 раунд
Сампдория
1 : 0
05.08.2022
Реджина
Италия. Кубок, 1 раунд
Салернитана
2 : 0
16.08.2021
Реджина
Италия. Кубок, 1/32 финала
Болонья
2 : 0
27.10.2020
Реджина
Информация о матче
Стадион:
Ареки
Новости команд
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Салернитана
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2024.05.06 20:59
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
2024.05.25 23:46
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
2024.05.12 21:03
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2024.05.12 15:20
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
2024.05.12 09:13
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