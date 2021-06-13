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    Экс-полузащитник «ПСЖ» и «Милана» Менез может продолжить карьеру в РПЛ

    Бывший хавбек «ПСЖ», «Милана» и сборной Франции Жереми Менез, выступающий за «Реджину», может перейти в российский клуб.

    По информации Сorriere dello Sport, клуб из итальянской Серии Б рассчитывает сократить зарплатный фонд и может расстаться с 34-летним Менезом.

    «Реджине» уже поступили предложения от клубов из России и Франции.

    • Менез забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 18 матчах минувшего сезона Серии Б.
    • Он дважды брал Лигу 1 с «ПСЖ».
    • На счету француза 24 матча и 2 гола за сборную.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сorriere dello Sport

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +45010

      MaxRnD 1 час назад

      Приедет за пенсионом ?

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