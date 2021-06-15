Экс-полузащитник «ПСЖ» и «Милана» Менез может продолжить карьеру в РПЛ

Бывший хавбек «ПСЖ», «Милана» и сборной Франции Жереми Менез, выступающий за «Реджину», может перейти в российский клуб.

По информации Сorriere dello Sport, клуб из итальянской Серии Б рассчитывает сократить зарплатный фонд и может расстаться с 34-летним Менезом.

«Реджине» уже поступили предложения от клубов из России и Франции.