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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сампдория - Реджина
Сампдория - Реджина: обзор матча 05 августа 2022
Сампдория
05.08.2022, пятница, 22:15
Италия. Кубок, 1 раунд
1 : 0
Завершен
Реджина
67'
А. Сабири (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Реджина
90'
+8
Желтая карточка
Р. Гальоло
Замена
Ж. Йепес
️️️️
Р. Виейра
90'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Б. Берешиньски
90'
89'
Пенальти не реализован!
E. Cicerelli
76'
Замена
E. Cicerelli
️️️️
D. Liotti
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Сабири
67'
Замена
В. Верре
️️️️
А. Кандрева
63'
Замена
М. Де Лука
️️️️
М. Лери
63'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Ф. Капуто
63'
53'
Желтая карточка
Т. Сионек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
7
Мехди Лери
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Реджина
1
Федерико Равалья
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
94
Daniele Liotti
ЦФ
99
Ригоберто Ривас
ЦФ
6
Lorenzo Crisetig
ЦФ
5
Michele Camporese
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Максим Леверб
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Реджина
91
Симоне Коломби
ВР
30
Эдуард Дуту
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
6
Giuseppe Loiacono
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
10
Emanuele Cicerelli
ЦФ
4-4-1-1
25
Аудеро
3
Ауджелло
25
Феррари
25
Колли
18
Берешиньски
10
Сабири
8
Ринкон
14
Виейра
87
Кандрева
7
Лери
9
Капуто
2-1-4
1
Равалья
15
Сионек
5
Гальоло
11
Риччи
5
6
99
Ривас
94
18
Берешиньски
24
Мурильо
24
Мурильо
18
Берешиньски
14
Виейра
21
Йепес
21
Йепес
14
Виейра
87
Кандрева
26
Верре
26
Верре
87
Кандрева
7
Лери
9
Де Лука
9
Де Лука
7
Лери
9
Капуто
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Капуто
94
10
10
94
Остались в запасе
Сампдория
Реджина
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Максим Леверб
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
31
Филип Джуричич
АП
91
Симоне Коломби
ВР
30
Эдуард Дуту
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
6
Giuseppe Loiacono
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
6
Максим Леверб
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
31
Филип Джуричич
АП
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
30
Эдуард Дуту
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
6
Giuseppe Loiacono
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
Статистика матча Сампдория - Реджина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Реджина
Италия. Кубок, 1 раунд
Сампдория
1 : 0
05.08.2022
Реджина
Италия. Кубок, 1 раунд
Салернитана
2 : 0
16.08.2021
Реджина
Италия. Кубок, 1/32 финала
Болонья
2 : 0
27.10.2020
Реджина
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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