Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Сток Сити
Суонси - Сток Сити: обзор матча 27 октября 2020
Суонси
27.10.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 8 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
30'
Д. Фултон
87'
К. Палмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Сток Сити
87'
Желтая карточка
А. Ганн
ГОЛ! 2:0!
К. Палмер
87'
Желтая карточка
К. Палмер
85'
84'
Желтая карточка
Д. МакКлин
81'
Замена
С. Флетчер
️️️️
М. Фокс
Замена
К. Палмер
️️️️
Я. Дханда
74'
Замена
Б. Кабанго
️️️️
Р. Беннетт
74'
Замена
Д. Бидуэлл
️️️️
Р. Мэннинг
74'
66'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Тимон
Желтая карточка
М. Гримес
53'
51'
Желтая карточка
Т. Смит
46'
Замена
А. Ганн
️️️️
А. Дэвис
ГОЛ! 1:0!
Д. Фултон
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
12
John Mikel Obi
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
6
Беннетт
6
Гехи
3
Мэннинг
26
Ноутон
6
Гримес
4
Фултон
31
Дханда
24
Айю
9
Лоу
3-2-3-2
17
Дэвис
14
Тимон
17
Честер
3
Фокс
2
Смит
15
Суттар
12
16
МакКлин
35
Окли-Бут
19
Воукс
18
Браун
3
Мэннинг
21
Бидуэлл
21
Бидуэлл
3
Мэннинг
6
Беннетт
5
Кабанго
5
Кабанго
6
Беннетт
31
Дханда
45
Палмер
45
Палмер
31
Дханда
17
Дэвис
1
Ганн
1
Ганн
17
Дэвис
14
Тимон
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
14
Тимон
3
Фокс
26
Флетчер
26
Флетчер
3
Фокс
Остались в запасе
Суонси
Сток Сити
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
13
Стивен Бенда
ВР
8
Кори Смит
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
23
Даниэль Батт
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
13
Стивен Бенда
ВР
8
Кори Смит
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Остались в запасе
23
Даниэль Батт
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Суонси - Сток Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Новости команд
Все
Суонси
Сток Сити
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+