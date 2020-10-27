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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Хаугесунд
Викинг - Хаугесунд: обзор матча 27 октября 2020
Викинг
27.10.2020, вторник, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
0 : 1
Завершен
Хаугесунд
24'
И. Ваджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Хаугесунд
85'
Желтая карточка
А. Столас
83'
Замена
C. Grindheim
️️️️
Б. Лейте
83'
Замена
И. Коне
️️️️
И. Ваджи
77'
Замена
O. Klitten
️️️️
Н. Сандберг
75'
Желтая карточка
Б. Лейте
Желтая карточка
T. HÃ¸iland
74'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
Я. де Ланлай
67'
Замена
К. Лекберг
️️️️
В. Бериша
66'
33'
Желтая карточка
И. Ваджи
24'
ГОЛ! 0:1!
И. Ваджи
Пас отдал
Б. Лейте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Джо Белл
ОП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
16
Бруну Лейте
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
12
Helge Sandvik
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
16
Even Ãstensen
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
Хаугесунд
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
3-1-1-1-5
3
Веватне
5
Хеггхейм
18
Бьорсхол
8
Белл
29
Ибрахимай
11
Битики
9
14
Бериша
11
де Ланлай
5
1
4-1-1-2-3
23
Педерсен
16
Хансен
3
Кнудсен
23
Столас
18
Кригард
16
Лейте
23
Сандберг
99
Вельде
12
25
Ваджи
12
14
Бериша
16
Лекберг
16
Лекберг
14
Бериша
11
де Ланлай
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
11
де Ланлай
16
Лейте
7
7
16
Лейте
25
Ваджи
28
Коне
28
Коне
25
Ваджи
23
Сандберг
0
0
23
Сандберг
Остались в запасе
Викинг
Хаугесунд
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
8
Сондре Аукленд
АП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
16
Even Ãstensen
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
Главный тренер
Къелл Йоневрет
12
Luděk Vejmola
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
8
Сондре Аукленд
АП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
16
Even Ãstensen
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
Остались в запасе
12
Luděk Vejmola
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Викинг - Хаугесунд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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