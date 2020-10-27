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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Зальцбург
Атлетико - Зальцбург: обзор матча 27 октября 2020
Атлетико
27.10.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
3 : 2
Завершен
Зальцбург
29'
М. Льоренте
52'
Ж. Феликс
85'
Ж. Феликс
40'
Д. Собослаи
47'
А. Фелипе (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Зальцбург
ГОЛ! 3:2!
Ж. Феликс
Пас отдал
Т. Лемар
85'
83'
Замена
Н. Окафор
️️️️
С. Койта
Замена
Т. Лемар
️️️️
Л. Суарес
82'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Э. Эррера
82'
Замена
М. Эрмосо
️️️️
Р. Лоди
82'
Желтая карточка
М. Льоренте
64'
64'
Замена
Ж. Онгуене
️️️️
М. Вебер
63'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
З. Юнузович
ГОЛ! 2:2!
Ж. Феликс
Пас отдал
А. Корреа
52'
47'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Фелипе
40'
ГОЛ! 1:1!
Д. Собослаи
Пас отдал
М. Бериша
30'
Замена
С. Койта
️️️️
П. Дака
ГОЛ! 1:0!
М. Льоренте
29'
23'
Желтая карточка
М. Вебер
13'
Желтая карточка
А. Рамальо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
12
Энок Мвепу
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
18
Тома Лемар
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
33
Александр Вальке
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
6
Лоди
15
Савич
18
Фелипе
2
Триппьер
14
Льоренте
6
Коке
16
Эррера
10
Корреа
79
Феликс
9
Суарес
4-1-2-1-2
23
Станкович
5
Кристенсен
5
Рамальо
8
Вебер
17
Ульмер
4
Камара
12
Мвепу
16
Юнузович
8
Собослаи
20
Бериша
27
Дака
9
Суарес
18
Лемар
18
Лемар
9
Суарес
6
Лоди
22
Эрмосо
22
Эрмосо
6
Лоди
16
Эррера
34
Торрейра
34
Торрейра
16
Эррера
Койта
19
Окафор
19
Окафор
Койта
8
Вебер
68
Онгуене
68
Онгуене
8
Вебер
16
Юнузович
18
Ашимеру
18
Ашимеру
16
Юнузович
27
Дака
20
Койта
20
Койта
27
Дака
Остались в запасе
Атлетико
Зальцбург
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
13
Иво Грбич
ВР
2
Рикард Санчес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
7
Масайя Окугава
ЛП
31
Карлос Мигел
ВР
33
Александр Вальке
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
Остались в запасе
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
13
Иво Грбич
ВР
2
Рикард Санчес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
7
Масайя Окугава
ЛП
31
Карлос Мигел
ВР
33
Александр Вальке
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетико - Зальцбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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