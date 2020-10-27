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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аталанта - Аякс
Аталанта - Аякс: обзор матча 27 октября 2020
Аталанта
27.10.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
2 : 2
Завершен
Аякс
54'
Д. Сапата
60'
Д. Сапата
30'
Д. Тадич (П)
38'
Л. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Аякс
90'
+4
Замена
З. Лабиад
️️️️
Антони
Желтая карточка
Р. Малиновский
90'
+1
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Й. Иличич
78'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Гомес
78'
69'
Замена
К. Промес
️️️️
Д. Нерес
Желтая карточка
Б. Джимсити
66'
ГОЛ! 2:2!
Д. Сапата
Пас отдал
М. Пашалич
60'
56'
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
Н. Мазрауи
ГОЛ! 1:2!
Д. Сапата
Пас отдал
А. Гомес
54'
38'
ГОЛ! 0:2!
Л. Траоре
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тадич
25'
Желтая карточка
Н. Мазрауи
Желтая карточка
Й. Иличич
23'
20'
Желтая карточка
Д. Классен
6'
Желтая карточка
Л. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Аякс
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Давид Нерес
ПВ
7
Антони
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
16
Амад Диалло
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
3-2-1-1-3
57
Спортиелло
21
Ромеро
6
Джимсити
33
Хатебур
8
Госенс
2
Толой
8
Фройлер
8
Пашалич
91
Сапата
10
Гомес
72
Иличич
4-1-3-2
24
Онана
3
Мазрауи
3
Тальяфико
4
Схюрс
17
Блинд
8
Гравенберх
7
Антони
18
Классен
10
Тадич
2
Траоре
7
Нерес
72
Иличич
17
Малиновский
17
Малиновский
72
Иличич
10
Гомес
10
Муриэль
10
Муриэль
10
Гомес
7
Антони
52
Лабиад
52
Лабиад
7
Антони
3
Мазрауи
2
Клайбер
2
Клайбер
3
Мазрауи
7
Нерес
10
Промес
10
Промес
7
Нерес
Остались в запасе
Аталанта
Аякс
16
Амад Диалло
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
37
Кьел Шерпен
ВР
9
Брайан Бробби
ЦФ
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
16
Амад Диалло
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
9
Брайан Бробби
ЦФ
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Аталанта - Аякс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Атлети Адзурри
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