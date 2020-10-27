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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Интер
Шахтер - Интер: обзор матча 27 октября 2020
Шахтер
27.10.2020, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Интер
Замена
А. Патрик
️️️️
Марлос
88'
85'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Э. Янг
79'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Д'Амброзио
79'
Замена
К. Эриксен
️️️️
А. Видаль
72'
Замена
И. Перишич
️️️️
Л. Мартинес
64'
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
Н. Матвиенко
️️️️
Д. Хочолава
62'
31'
Желтая карточка
А. Бастони
Замена
Тайсон
️️️️
Дентиньо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Майкон
ЦП
11
Тете
ПВ
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
99
Владислав Вакула
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Интер
1
Филип Станкович
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
46
Франко Веццони
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-2-3-1
12
Трубин
9
Корниенко
5
Хочолава
5
Бондарь
2
Додо
8
Антонио
8
Майкон
10
Соломон
11
Тете
10
Марлос
31
Дентиньо
3-3-2-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
6
де Врей
95
Бастони
2
Хакими
77
Брозович
15
Янг
23
Видаль
23
Барелла
10
Мартинес
9
Лукаку
10
Марлос
10
Патрик
10
Патрик
10
Марлос
5
Хочолава
22
Матвиенко
22
Матвиенко
5
Хочолава
31
Дентиньо
11
Тайсон
11
Тайсон
31
Дентиньо
10
Мартинес
5
Перишич
5
Перишич
10
Мартинес
33
Д'Амброзио
36
Дармиан
36
Дармиан
33
Д'Амброзио
23
Видаль
24
Эриксен
24
Эриксен
23
Видаль
15
Янг
9
Пинамонти
9
Пинамонти
15
Янг
Остались в запасе
Шахтер
Интер
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
99
Владислав Вакула
ПВ
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
44
Витао
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Луиш Каштру
44
Раджа Наингголан
ЦП
46
Франко Веццони
ЦП
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
1
Филип Станкович
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
99
Владислав Вакула
ПВ
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
44
Витао
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Остались в запасе
44
Раджа Наингголан
ЦП
46
Франко Веццони
ЦП
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
1
Филип Станкович
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Шахтер - Интер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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