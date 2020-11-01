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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Атлетико Паранаэнсе
Спорт Ресифи - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 01 ноября 2020
Спорт Ресифи
01.11.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
53'
T. Neves
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Атлетико Паранаэнсе
Красная карточка
P.
90'
+8
90'
+4
Желтая карточка
Эрик
Замена
Чико
️️️️
Микаэл
90'
+1
87'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Р. Саторно
Замена
M. AraÃºjo
️️️️
L. Mugni
84'
Замена
Л. Джуба
️️️️
T. Neves
78'
78'
Замена
W.
️️️️
Л. Читтадини
Желтая карточка
Я. Майдана
66'
63'
Замена
Келлвен
️️️️
Кристиан
62'
Замена
W.
️️️️
Ричард
Желтая карточка
L. Barcia
56'
ГОЛ! 1:0!
T. Neves
Пас отдал
P.
53'
Замена
Микаэл
️️️️
R.
46'
Замена
J. Gomez
️️️️
Маркиньос
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
2
Яго Майдана
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
10
Thiago Neves
ЦП
26
Lucas Mugni
ЦФ
23
Raul Prata
ЦФ
2
Patric
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
25
Ричард
ОП
18
Кристиан
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
14
Эрик
ЦП
11
Никао
АП
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
37
Бруниньо
АП
15
Rafael Thyere
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
96
Карлос Эдуардо
ВР
13
Жандрей
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
55
Fernando Canesin
ЦП
9
Walter
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
40
João Victor
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
2-1-1-5
27
Полли
2
Майдана
34
Адриэлсон
10
10
Маркиньос
2
7
77
20
23
1-1-3-1-4
23
Сантос
27
Зе Ивалдо
25
Ричард
18
Кристиан
18
Читтадини
14
Эрик
11
Никао
6
79
Кайзер
21
7
Саторно
10
46
Джуба
46
Джуба
10
Микаэл
4
Чико
4
Чико
Микаэл
10
Маркиньос
11
11
10
Маркиньос
26
8
8
26
20
87
Микаэл
87
Микаэл
20
18
Читтадини
9
9
18
Читтадини
7
Саторно
96
Эдуардо
96
Эдуардо
7
Саторно
25
Ричард
5
5
25
Ричард
18
Кристиан
12
Келлвен
12
Келлвен
18
Кристиан
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Атлетико Паранаэнсе
15
Rafael Thyere
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
37
Бруниньо
АП
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
1
Маилсон
ВР
12
JÃºnior Tavares
ЦП
28
Fabinho
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
40
João Victor
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
13
Жандрей
ВР
55
Fernando Canesin
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
15
Rafael Thyere
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
37
Бруниньо
АП
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
1
Маилсон
ВР
12
JÃºnior Tavares
ЦП
Остались в запасе
28
Fabinho
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
40
João Victor
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
13
Жандрей
ВР
55
Fernando Canesin
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Спорт Ресифи - Атлетико Паранаэнсе
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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