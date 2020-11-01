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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Заря
Ингулец - Заря: обзор матча 01 ноября 2020
Ингулец
01.11.2020, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Заря
64'
D. Yanakov
75'
В. Юрченко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингулец - Заря
88'
Желтая карточка
В. Вернидуб
Желтая карточка
Е. Запорожец
80'
80'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
В. Кабаев
75'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Юрченко
Желтая карточка
А. Кучеренко
73'
73'
Пенальти не реализован!
В. Юрченко
Желтая карточка
Н. Квасный
69'
66'
Замена
Е. Назарина
️️️️
А. Руфати
Замена
N. Sitchinava
️️️️
Y. Oscar Mkomola
65'
ГОЛ! 1:0!
D. Yanakov
64'
63'
Желтая карточка
Д. Иванисеня
Замена
D. Yanakov
️️️️
I. Kovalenko
46'
Желтая карточка
I. Kovalenko
45'
Желтая карточка
A. Semenko
27'
Замена
А. Кучеренко
️️️️
V. Lupashko
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
99
Николай Квасный
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
5
Евгений Запорожец
ЦП
18
Yohana Oscar Mkomola
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
80
Vladislav Lupashko
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
80
Владлен Юрченко
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Ингулец
23
Александр Кучеренко
ОП
77
D. Yanakov
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
29
Bogdan Litvyak
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Заря
22
Никола Васили
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
14
Максим Лунев
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
3-1-1-5
99
Квасный
55
Ковалев
39
Балан
5
Запорожец
10
Козак
0
0
0
80
1
3-3-2-2
30
Шевченко
15
Вернидуб
5
Руфати
4
Ханна
80
Юрченко
10
Кочергин
21
Иванисеня
22
Кабаев
10
Хомченовский
20
Гладкий
14
Цыганик
0
77
77
0
18
0
0
18
80
23
Кучеренко
23
Кучеренко
80
5
Руфати
29
Назарина
29
Назарина
5
Руфати
22
Кабаев
17
Саядманеш
17
Саядманеш
22
Кабаев
Остались в запасе
Ингулец
Заря
29
Bogdan Litvyak
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
22
Никола Васили
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
14
Максим Лунев
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
29
Bogdan Litvyak
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Остались в запасе
22
Никола Васили
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
14
Максим Лунев
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Ингулец - Заря
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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